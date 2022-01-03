Снег и туман сковали карпатские горы, на вершинах – 5 градусов мороза: фото

Снег и туман сковали карпатские горы, на вершинах – 5 градусов мороза: фото

Сегодняшнее утро на горе Поп Иван Черногорский.

В понедельник, 3 января, в высокогорье Карпат облачная погода и мороз.

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Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08:15 03 января на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер восточный 7-8 м/с. Температура воздуха -5°С", — говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 3 января, в Украине ухудшится погода. Спасатели предупреждают о вьюгах, шквалах ветра и скользкой дороге.

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