Снег и заморозки ударят с новой силой: в каких регионах Украину "накроет" непогода

В Украине в ближайшие дни ожидаются заморозки в ближайшие дни / © Getty Images

В ближайшие сутки Украина останется под влиянием арктического воздуха, который принесет ночные заморозки до -5 градусов и прохладную погоду днем. Уже с четверга ситуация усложнится: активный циклон вызовет штормовой ветер, сильные дожди, а иногда даже мокрый снег.

Погода в Украине в ближайшие дни

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украине в ближайшие дни сохранится холодная погода.

«Не то, чтобы без колебаний температуры, но стабильно холодно будет», — отметила метеоролог на своей странице в Facebook.

В частности, 22 апреля ночью ожидается от +1 до +4 градусов, а местами возможны заморозки до -3 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров покажут от +8 до +12 градусов тепла.

В среду, 23 апреля, дожди пройдут на востоке, в Карпатах и окружающих регионах, тогда как на остальной территории будет сухо. Однако 23 апреля синоптик Диденко прогнозирует ухудшение погодных условий: ожидаются мощные осадки и штормовые порывы ветра. Также, в столице 23-24 апреля циклон и атмосферные фронты вызовут холодную и влажную погоду, а при существенном снижении температуры воздуха возможен мокрый снег.

Начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что адвекция (перемещение воздуха в горизонтальном направлении) арктического воздуха продолжается, поэтому ближайшей ночью на Черкасщине ожидаются заморозки в воздухе до -5 градусов мороза. Поэтому в регионе объявлен второй уровень опасности.

«А в начале следующей недели наш регион будет находиться в тыловой части ныряющего циклона, который затянет воздух из акватории северных морей. По предварительным оценкам, волна холода может быть более интенсивной, чем сейчас. Поэтому под угрозой цветущие сады, а с высадкой рассады не спешим. Итак, холодная погода сохраняется», — отметил Постригань.

В свою очередь метеоролог Игорь Кибальчич рассказал в комментарии для «Telegraf», что из-за холодных воздушных масс с севера температура в Украине до конца апреля будет оставаться ниже нормы. Исключение составит лишь крайний юго-восток и Крым, где будет несколько теплее.

По словам синоптика, наиболее неустойчивая погода с дождями и шквальным ветром до 20 м/с в Украине ожидается 23-24 апреля из-за влияния активного циклона.

Как отмечает Кибальчич в конце месяца осадки вернутся снова, преимущественно на Левобережье.

Какой будет погода в Украине 22 апреля

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 22 апреля Украина будет оставаться под влиянием холодного воздуха с севера Европы. Из-за зоны повышенного давления существенных осадков не ожидается, за исключением восточных регионов (где пройдут дожди) и Карпат (днем возможен небольшой дождь с мокрым снегом).

Как прогнозируют синоптики, ближайшая ночь будет холодной: в большинстве областей ожидаются заморозки в воздухе до -3 градусов мороза. На юге страны будет несколько теплее — от +1 до +6 градусов тепла, однако на почве там также вероятны заморозки.

Днем столбики термометров по всей Украине поднимутся до +13 градусов тепла, а в горных районах Карпат температура не превысит +3…+8 градусов. Ветер будет преобладать северо-западный, умеренный.

Погода в Украине 22 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области 22 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями. Осадков не предвидится. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

По области ночью вероятны заморозки до -3 градусов, температура днем поднимется до +8…+13 градусов тепла. В столице ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от +1 до +3 градусов тепла, на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+12 градусов тепла.

Погода во Львове

На Львовщине 22 апреля будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предвидится.

Ночью и утром по области и во Львове будет слабый туман, из-за чего возможно ухудшение видимости от 500 до 1000 м. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5 — 10 м/с.

Ночью ожидается сильный заморозок — до -5 градусов мороза. Температура днем будет колебаться в пределах от +10 до +15 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха составит от 0 до -2 градусов мороза ночью, днем — от +11 до +13 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 22 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, местами в воздухе и на поверхности почвы вероятны заморозки до -2 градусов мороза. Днем воздух прогреется до +15 градусов.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +4 до +6 градусов тепла, днем — от +11 до +13 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепре и Днепропетровской области 22 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях: ночью и утром в городе и по области ожидаются заморозки на почве, а иногда и в воздухе, до -2 градусов мороза. В регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Предупреждение о заморозках на Днепропетровищне 22 апреля / © Укргидрометцентр

В течение ночи существенных осадков не предвидится, однако днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +11 градусов тепла.

Непосредственно в Днепре ночные заморозки составят -2 градусов мороза, а днем воздух прогреется до +10 градусов выше нуля. Ветер будет преобладать северо-западный и дуть со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Харькове

На Харьковщине 22 апреля ожидается переменная облачность и значительное похолодание. Синоптики объявили второй (оранжевый) уровень опасности из-за сильных заморозков: ночью и утром в Харькове и области температура воздуха опустится до -3 градусов мороза.

Синоптики предупреждают о заморозках на Харьковщине ночью 22-23 апреля / © Укргидрометцентр

В течение суток осадков почти не будет, лишь днем местами возможен небольшой дождь или мокрый снег. Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

По области днем температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, а непосредственно в Харькове воздух прогреется максимум до +10. Следующей ночью, 23 апреля, угроза заморозков в воздухе также будет сохраняться.

Погода в Черкассах

В Черкасской области 22 апреля погоду продолжит формировать периферия северного антициклона, сообщают в областном гидрометцентре.

«На фоне малооблачной погоды остается угроза ночных заморозков до 0-5º и прохладных дней до 7-12º тепла», — предупреждают синоптики.

По данным метеорологов, в ближайшее время погода станет более переменчивой из-за влияния северо-восточных циклонов. Активизация атмосферных процессов принесет с собой осадки, порывистый ветер и резкие температурные перепады.

Напомним, 21 апреля в Карпатах зафиксировали -8 градусов мороза и снегопады. Соцсети заполонили кадры заснеженной Ворохты и популярного курорта Буковель.

