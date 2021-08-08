Снег или град летом: в Укргидрометцентре объяснили разницу между замороженными осадками

Снег или град летом: в Укргидрометцентре объяснили разницу между замороженными осадками

Также метеорологи рассказали о ледяной крупе.

На днях на Николаевщине выпал град. Украинский гидрометеоцентр решил объяснить разницу между замороженными осадками, — говорится на странице в Facebook.

"Основным отличием между замороженными осадками является то, как образуются различные их виды в самой облаке. Это существенно влияет на вид этих метеоявлений", — говорится в сообщении.

Снег образуется преимущественно, когда водяной пар превращается в лед, не проходя через жидкую стадию. Этот процесс называется осаждением, и летом, в далеких от гор районах, он возможен только на самых верхушках облаков мощностью более 10 километров.

Этот процесс называется осаждением, и летом, в далеких от гор районах, он возможен только на самых верхушках облаков мощностью более 10 километров. Ледяная крупа, или граупель — это мягкие мелкие гранулы, которые образуются, когда капли переохлажденной воды (при температуре ниже — 40 ° С) замерзают на снежном кристалле, процесс этот называется намерзанием. Граупель также называют мягким градом, поскольку частицы маленькие, преимущественно не прозрачны, особенно хрупкие и, как правило, они слипаются, если сжать в руке, невозможно сделать с градом.

А вот град — это замороженные осадки, внезапно, низкой температурой, они могут расти до очень больших размеров за счет сбора воды, которая замерзает на поверхности града. Градинки зарождаются будто эмбрионы, с тех самых граупель, а затем увеличиваются в размерах, особенно, когда их хорошо крутят вихри внутри грозового облака.

Читайте также:

Новости Украины: трассу "Одесса-Николаев" после атаки ночного циклона покрыло толстым слоем града

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку