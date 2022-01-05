Снег, метель и сход лавин: чрезвычайники предупредили украинцев об опасности

Снег, метель и сход лавин: чрезвычайники предупредили украинцев об опасности

На дорогах будет опасный гололед.

В среду, 5 января, в Карпатах ожидается значительная опасность схода лавин. Любителям зимних путешествий в горах чрезвычайники посоветовали воздержаться от походов.

Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра.

Так, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) сохраняется на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей.

Кроме того, в Карпатах ночью сильный мокрый снег, местами вьюги. На дорогах гололедица. Днем сильный дождь и порывы ветра 25-28 м/с (І уровень опасности, желтый).

Напомним, что в среду, 5 января, Украину накроют дожди. По прогнозам синоптиков, в стране ожидается дождь, на востоке и северо-востоке страны ночью мокрый снег, лишь в южной части без существенных осадков.

Укргидрометцентр

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