Снег, метель и сход лавин: чрезвычайники предупредили украинцев об опасности

На дорогах будет опасный гололед.
В среду, 5 января, в Карпатах ожидается значительная опасность схода лавин. Любителям зимних путешествий в горах чрезвычайники посоветовали воздержаться от походов.
Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра.
Так, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) сохраняется на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей.
Кроме того, в Карпатах ночью сильный мокрый снег, местами вьюги. На дорогах гололедица. Днем сильный дождь и порывы ветра 25-28 м/с (І уровень опасности, желтый).
Напомним, что в среду, 5 января, Украину накроют дожди. По прогнозам синоптиков, в стране ожидается дождь, на востоке и северо-востоке страны ночью мокрый снег, лишь в южной части без существенных осадков.
Читайте также: