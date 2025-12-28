- Дата публикации
Снег, метели и штормовой ветер: погода на 29 декабря
Рабочая неделя в Украине начнется зимней погодой.
В понедельник, 29 декабря, умеренный снег ожидается по всей Украине, только днем на западе, юго-западе страны местами небольшой снег, на дорогах гололедица.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
По данным синоптиков, ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на Правобережье, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с, метель.
Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах до 9° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, на крайнем юге 1-4° тепла.
Погода в Киеве
В Киеве 29 декабря снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с, метель. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.
