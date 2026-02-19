Украину накроет новая волна морозов / © pexels.com

Украину накроет новая волна снегопадов и морозов, которые принесет с собой очередной атмосферный фронт.

Синоптики предупреждают о сложных условиях на дорогах и резком похолодании, которое уже через несколько дней сменится долгожданной оттепелью.

Детальный прогноз погоды для разных регионов страны на ближайшие дни — узнавайте в материале ТСН.ua.

Украину накроет новая волна морозов

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что 20 февраля новый атмосферный фронт с юго-запада вызовет очередные снегопады, которые добавят еще около 3-6 см к высоте покрова.

Он также отметил, что этот южный циклон 19 февраля активно засыпал регион. Наибольшую высоту снега сегодня в Украине зафиксировали на Черниговщине, где метеостанция Покошичи отчитывается о 51 см.

Как рассказал синоптик, 20 февраля в течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах от -9 до -4 градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица.

По словам метеоролога, в ближайшие выходные погодные условия будет определять скандинавский антициклон, который принесет с собой арктические воздушные массы. Он спровоцирует кратковременное, но ощутимое похолодание: ночная температура упадет от -13 до -18 градусов мороза, а днем столбики термометров будут показывать от -3 до -8 градусов ниже нуля.

Когда в Украину придет потепление

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в пятницу, 20 февраля, ночные морозы все еще будут крепкими: по стране ожидается от -6 до -12 градусов, а в северных регионах местами до -14 градусов мороза. Зато на юге ночью будет значительно мягче — лишь от 0 до -3 градусов мороза.

В течение дня 20 февраля столбики термометров будут показывать от -2 до -5 градусов в большинстве областей, тогда как в южной части страны потеплеет до +1 градуса.

По словам Диденко, снегопады наиболее вероятны в центре и на востоке Украины, на остальных территориях осадков не прогнозируют. Выходные еще напомнят о зиме морозными ночами до -12 до -15 градусов мороза.

В то же время метеоролог сообщает, что потепление украинцам следует ожидать от 23 февраля. Именно тогда холодные воздушные массы по всей стране сменятся на значительно более теплые.

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области 20 февраля будет облачно с прояснениями, сообщаетУкраинский гидрометеорологический центр. В области местами ожидается небольшой снег, в столице — без осадков.

На дорогах местами гололедица.

Температура по области ночью составит от -10 до -15 градусов мороза, днем от — 1 до -6 градусов мороза.

По данным портала Sinoptik, в Киеве утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня погода будет ясной.

Мелкий снег начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться. Температура воздуха будет колебаться от -6 градусов ночью до -1 градуса днем.

Погода в Киеве 20 февраля

в субботу, 21 февраля, в столице будет пасмурно. Возможны кратковременные прояснения, без осадков. Столбики термометра будут колебаться от -11 до -6 градусов мороза.

Погода в Киеве 21 февраля

Погода в Харькове

В пятницу, 20 февраля, на Харьковщине будет преобладать облачная погода, прогнозируют метеорологи. В ночные часы в западных районах области возможен небольшой снег и мокрый снег, тогда как на остальной территории существенных осадков не предвидится.

Днем осадки распространятся на весь регион, местами возможен гололед, а на автодорогах будет сохраняться гололедица. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях ночью: порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 м/с, что соответствует первому уровню опасности.

Предупреждение об опасной погоде на Харьковщине 20 февраля

Температура воздуха в области будет колебаться от -6 до -11 мороза ночью до -3 градусов мороза +2 градусов тепла днем.

В самом Харькове ночь пройдет без существенных осадков, однако уже днем ожидается мокрый снег. Столбики термометра будут показывать от -9 до -11 градусов мороза ночью, днем от -1 до -3 градусов мороза.

В субботу, 21 февраля, в городе и области осадков не предвидится, однако ощутимо похолодает. Из-за влияния антициклона ночные температуры упадут до -17 градусов мороза, а днем столбики термометров будут показывать от -2 до -7 градусов мороза.

Погода в Одессе

По данным Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей в Одессе и области 20 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, однако днем местами возможны небольшие осадки.

В некоторых районах будет наблюдаться гололед, а на дорогах будет сохраняться гололедица, хотя видимость будет оставаться хорошей.

Южный ветер во второй половине дня изменит направление на северное, при этом его скорость составит 9-14 м/с. Температурные показатели по области будут колебаться от -1 до -6 градусов мороза ночью, днем от +1 до +6 градусов тепла, лишь в северных районах дневная температура может опуститься до -2 градусов мороза.

В Одессе существенных осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью составит от -2 до -4градусов мороза, а в дневные часы столбики термометров поднимутся до +4 градусов тепла.

Однако метеорологи предупреждают об опасной высоте волн. На побережье ожидается очень умеренное волнение моря.

Погода во Львове

Погодная ситуация на Львовщине обусловлена ночным влиянием балканского циклона, который днем уступит место антициклону со стороны Балтии.

Во Львове и области 20 февраля ожидается переменная облачность. Ночью местами будет идти снег, днем без существенных осадков.

На дорогах региона остается гололедица, поэтому водителям стоит быть бдительными. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Температурные показатели в области ночью будут колебаться от -6 до -11 градусов мороза, а днем составят до -5 градусов мороза.

Во Львове ночная температура опустится до -9 градусов мороза, а днем будет держаться в пределах от -1 до -3 градусов мороза.

Погода в Днепре

В пятницу, 20 февраля на Днепропетровщине и в областном центре прогнозируют облачную погоду. Ночью осадков не ожидается, однако уже днем синоптики предсказывают мокрый снег с дождем и его слабое налипание.

Особую опасность будет представлять плотный туман ночью и в первой половине дня — видимость ограничится до 200-500 метров. На дорогах в течение суток будет сохраняться гололедица, ветер северо-западный, до 10 м/с.

Предупреждение об опасности на Днепропетровщине 20 февраля

Температура воздуха в области ночью составит от -5 до -10 градусов мороза, а днем потеплеет до +4 градусов.

В Днепре ночные показатели составят -5 и -7 градусов ниже нуля, днем столбики термометров поднимутся до +2 градусов.

