Снег на ВДНХ будет лежать всю зиму: какие чудеса готовит "Зимняя страна"

В этом году зимние чудеса придут на ВДНХ раньше обычного. Уже 29 ноября на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» стартует одиннадцатый сезон одного из самых любимых проектов украинцев — «Зимняя страна». Команда ВДНХ открывает период праздничных чудес, где каждый сможет почувствовать настроение Рождества и Нового года даже если на календаре еще осень.

В этом году на центральном входе гостей будут встречать большая световая фотозона и аллея из сияющих елок, что также будет образовывать световой проход в магический мир. Сразу за ней аромат корицы и глинтвейна, праздничные мелодии, флешмобы от снеговиков и, конечно, главная елка.

Каток в этом году будет претендовать на звание крупнейшего в Украине — его площадь превысит 3000 м². Как вокзал открывает пути для путешественников, так и каток на ВДНХ станет центром зимнего путешествия: посреди ледовой арены установят сказочную башню с часами, а рядом — новогодний поезд, который станет одной из главных фотозон сезона. Еще одни магические часы, отсчитывающие время до чудес, закрепят на центральном павильоне Экспоцентра.

Также переедет «Резиденция Санты» — в этом году она станет еще больше и будет принимать посетителей в павильоне №1. Здесь гостей будут ждать сказочные декорации, новогодний ящик для писем с пожеланиями, да и сам Санта с помощниками-эльфами. А неподалеку будет работать «Рождественская фабрика грез» — место, где оживают детские фантазии. Здесь эльфы будут помогать создавать елочные украшения и исполнять самые сокровенные желания.

Появится в этом году в Зимней стране и новая зона, где снег будет лежать независимо от осадков за окном. Здесь можно будет слепить снеговиков, сделать ангела и устроить снежные баталии. Снежные декорации также добавят на крыши павильонов и ярмарочные домики, все для того, чтобы создать атмосферу чудес в любую погоду.

Фаворит позапрошлого зимнего сезона — парк световых инсталляций Illuminarium будет работать на месте артпространства «Вява», обновленная экспозиция обещает каждому сотне ярких фото на память и для соцсетей. Новые тематические фотозоны также появятся в Оранжерее чар. К зимнему сезону присоединится и Шумиленд — попасть в сказочный мир с динозаврами и волшебными существами можно будет шагая вдоль арок и световых дорожек.

На центральной площади ВДНХ традиционно будут работать зимняя горка, колесо обозрения, карусель и экстремальные аттракционы. Рядом развернется Рождественская ярмарка с глинтвейном, вкусностями, блюдами на гриле и крафтовыми сувенирами, а немного дальше будет работать Теплая аллея с фудкортом, новогодними мелодиями и живыми выступлениями в выходные. Кроме того, в течение зимнего сезона по территории ВДНХ будет курсировать Северный экспресс с аудиоэкскурсией, даря праздничное настроение.

Всего на территории Зимней страны ежедневно с 10:00 до 21:00 будет действовать около 20 тематических локаций с теплыми зонами для отдыха и укрытиями на случай воздушной тревоги. В случае отключения света все зоны ВДНХ будут работать от собственных генераторов, а аллеи будут сиять благодаря энергоэффективному LED-освещению.