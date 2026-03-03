Снег на востоке и +15 на западе: в какие регионы Украины придет потепление и куда прибудет большая вода

Погода 4 марта готовит сюрпризы 4 марта / © ТСН.ua

Начало весны продолжает удивлять температурными контрастами: пока в одних регионах еще держатся ночные морозы, в других уже царит настоящая весна.

По прогнозам синоптиков, погода в Украине в ближайшие дни будет нестабильной, однако общая тенденция на потепление становится все более ощутимой.

Подробнее о прогнозе погоды в Украине в ближайшие дни — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 4 марта теплее всего будет в западных областях (ожидается от +10 до +15 градусов тепла), а самыми прохладными будут — Сумщина, Харьковщина, Полтавщина (ожидается от +2 до +4 градусов тепла).

На юге страны столбики термометра покажут от +6 до +9 градусов тепла, в остальных областях Украины 4-го марта ожидается от +4 до +9 градусов тепла.

«Начинает разгоняться весенний ветер, завтра — умеренный, порывистый, послезавтра — уже сильный. Преимущественно западного и северо-западного направления. Шарфы не забывайте на вешалке в коридоре!» — отметила синоптик.

Синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит в комментарии для УНИАН сообщил, что существенного похолодания или больших снегопадов в марте пока не ожидается. Он отметил, что ночью температура местами будет опускаться до -5 градусов мороза, днем будет преобладать плюсовая температура, которая на западе страны будет достигать +15 градусов тепла.

По словам синоптика, осадки на этой неделе будут незначительными: 3 и 6 марта возможен небольшой дождь с мокрым снегом, однако устойчивого снежного покрова не ожидается. В целом погода будет иметь антициклональный характер с постепенным дневным потеплением, уровень которого будет зависеть от облачности.

По данным Украинского гидрометеорологического центра в Украине 4 марта ожидается облачная погода с небольшими прояснениями.

В то же время давление будет расти и распространяться поле высокого давления, что обеспечит погоду без осадков, лишь на востоке, днем и на северо-востоке страны атмосферный фронт с северо-запада обусловит небольшой мокрый снег и дождь.

«За счет прояснений ночью слабый мороз, днем небольшое, в западных областях умеренное тепло, прохладнее всего на востоке и северо-востоке страны», — отметили метеорологи.

Ночью на севере и северо-востоке страны на дорогах местами будет сохраняться гололедица.

Температура ночью будет колебаться от +1 градуса тепла -4 градусов мороза, днем ожидается от +4 до +9 градусов тепла.

Прогноз погоды по территории Украины на сутки 4 марта / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и области 4 марта ожидается облачная погода с небольшими прояснениями. Существенных осадков не предвидится.

По области ночью на дорогах местами будет сохраняться гололедица.

Температура на Киевщине ночью будет колебаться от +1 градуса тепла до -4 градусов мороза, днем предполагается до +9 градусов тепла.

По данным портала Sinoptik, утро и день в Киеве будут облачными, а вечер должен быть ясным.

Столбики термометра будут колебаться от +2 градусов тепла ночью до +10 днем.

Погода в Киеве 4 марта

Погода во Львове

Метеорологи отмечают, что погоду на Львовщине 4 марта будет определять теплый сектор циклонической депрессии с центрами над Атлантикой и Скандинавией. Ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Ночью и утром синоптики предупреждают о тумане 200 — 500 м. В области объявили І уровень опасности, желтый.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Львовщине 4 марта / © Укргидрометцентр

Температура ночью составит от 0 до +5 градусов тепла, в горах от -2 до -4 градусов мороза, днем до +15 градусов тепла. Во Львове столбики термометра будут колебаться от +2 градусов тепла ночью до +14 градусов тепла днем.

В то же время метеорологи предупреждают о повышении уровней воды на реках Львовской области. Согласно сообщению, 4 марта на некоторых реках бассейна Западного Буга вода продолжит постепенно подниматься.

Из-за этого в районах Каменки-Бугской, Буска, Шептицкого и села Щуровичи реки могут выйти из берегов и затопить прибрежные участки (поймы). На всех остальных реках области уровень воды, наоборот, начнет снижаться.

Погода в Харькове

На Харьковщине 4 марта ожидается облачная погода. Ночью существенных осадков не предвидится, однако днем возможны дожди с мокрым снегом.

Ночью и утром на дорогах будет сохраняться гололедица.

Температура воздуха по области составит:

ночью от 0 до -5 градусов мороза;

днем от 0 до +5 градусов тепла.

В Харькове столбики термометров 4 марта будут показывать:

ночью от 0 до -2 градусов мороза»;

днем от +2 до +4 градусов тепла.

Погода в Одессе

4 марта в Одессе и по всей области синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер будет западным, со скоростью 5-11 м/с.

Ночью и утром на дорогах и вдоль побережья возможна дымка, из-за чего видимость ухудшится до 1-2 км.

Температура воздуха в Одессе ночью составит около 0 градусов, днем воздух прогреется до +8 градусов тепла. В Одесской области ночные температуры будут колебаться от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла, а днем ожидается потепление до +11 градусов выше нуля.

На побережье ночью 4 марта будет несколько теплее, чем в предыдущие дни, до +5 градусов, днем -до +11 градусов тепла.

Также метеорологи отмечают, что морская вода остается холодной (от +2 до +3 градусов тепла), на лиманах еще сохраняются остатки льда. Море будет спокойным, с легким волнением, а уровень воды — в пределах нормы.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 4 марта будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не предвидят.

Ветер будет северо-западным с переходом днем на юго-западный 7-12 м/с

Температура по области будет составлять:

ночью около 0 градусов;

днем от +3 до +8 градусов тепла.

В Днепре столбики термометра будут показывать:

ночью около 0 градусов;

днем от +4 до +6 градусов тепла.

