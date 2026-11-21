Гора Пип Иван в Карпатах

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На западе Украины резко ухудшилась погода: Львовщину и Прикарпатье засыпают снегом, а на вершине Пип Иван прогнозируют туман, сильный ветер, мороз и оледенение. Погодные условия в высокогорье могут быть опасны для туристов.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице «Горные спасатели Прикарпатья».

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Снегопады на Львовщине и Прикарпатье: какая ситуация на западе страны

Зимняя погода охватила западные области Украины. Львовщину и Ивано-Франковскую область уже засыпает снегом. Из-за осадков на дорогах и тропах может усложниться движение, а видимость ухудшиться.

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Жителям и гостям региона следует учитывать погодные условия при планировании поездок. Особенно осторожными следует быть в горной местности, где ситуация сложнее из-за низкой температуры и сильного ветра.

Гору Пип Иван засыпает снегом: прогноз погоды и предупреждение для туристов

Сложные погодные условия прогнозируют на вершине Пип Иван.

«На вершине прогнозируют туман, сильный ветер до 20 м/с, мороз -3°C и оледенение», — говорится в сообщении спасателей.

Такие погодные условия представляют опасность для туристов. Из-за тумана можно потерять ориентиры, а оледенение повышает риск падения на скалах и горных тропах. Сильный ветер также затрудняет передвижение по открытым участкам.

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Напомним, синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды 22 ноября. По прогнозу Укргидрометцентра, в западных областях ожидаются дожди и мокрый снег, а в Карпатах — сильные снегопады. Также на дорогах местами возможна гололедица. Кроме того, в Украине прогнозируют понижение температуры воздуха.

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