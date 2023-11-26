Снежный апокалипсис на юге Украины: трасса Одесса-Рени парализована - фото, видео

В Одесской области 26 ноября перекрыли движение по трассе М-15 Одесса-Рени из-за сильной вьюги, сугробов и гололеда на дороге.

Как рассказали в службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, из-за усиления непогоды движение на автодороге М-15 Одесса-Рени (на Бухарест) перекрыто для всех видов транспорта. Также введены ограничения в движении для большегрузных транспортных средств на автодороге М-05 Киев – Одесса, км 274+435 – км 466+700.

Временное перекрытие движения для большегрузных транспортных средств ввели на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения М-15 Одесса-Рени (на Бухаресте) и М-28 Одесса — Южное — /М-14/ (Объезд г. Одессы).

"Движение временно перекрывается для большегрузного транспорта в связи с ухудшением погодных условий (интенсивный снег, шквальный ветер и гололедица) с целью обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники и недопущения совершения дорожно-транспортных происшествий и возникновения пробок", — говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничения уже вступили в силу с 8:30, 26 ноября, на автомобильных дорогах М-15 Одесса – Рени (на Бухаресте) км 11+920 – км 307+718 и М-28 Одесса — Южное — /М- 14/ (Объезд г. Одессы) км 3+450 – км 28+315.

Ориентировочное время запрета на движение 12 часов. Информация о снятии запрета и о возобновлении движения автотранспорта будет предоставлена дополнительно.



ГСЧС в Одесской области ликвидируют последствия непогоды.

По состоянию на 11:30 спасатели 18 раз привлекались на ликвидацию последствий непогоды. Работа производится в Одессе и по области.

В Белгород-Днестровском районе из снежного заноса вытащили автомобиль скорой помощи и сопроводили его к месту вызова.

Непогода в Одесской области

Сильный снегопад парализовал движение автомобилей в Одесской области

Также проводится работа по уборке деревьев из проезжей части дороги и частных домовладений. Из сугробов извлекают автомобильную технику.

Напомним, спасатели призвали украинцев на выходные оставаться дома.

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