Снег, сильные дожди и гололед на дорогах: прогноз погоды в Украине на четверг, 17 ноября

Четверг, 17 ноября, в Украине будет богатым на осадки в виде снега и дождя.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 17 ноября в западных, северных, местами центральных областях ожидается мокрый снег, кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололед, на остальной территории умеренные, днем в южных областях местами сильные дожди.

Ветер северо-восточный, в юго-восточной части юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10°, на Закарпатье и в Крыму 10-15°, в северных и большинстве западных областей в течение суток от 2° тепла до 3° мороза.

В Киеве и области 17 ноября также будет идти мокрый снег, иногда налипание мокрого снега, на дорогах гололед. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток около 0°.

Ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что Украину накроет мощный снежный циклон. Так, по его прогнозу, 17-19 ноября по всей стране ожидаются очень сильные снегопады, метели, на юге дожди, 18-19 ноября с грозами. По словам синоптика, даже зимой не часто выпадает столько снега, как может намести в ближайшие дни.

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В Укргидрометцентре также предупредили украинцев о снеге и морозе 17-20 ноября. Так, по прогнозам синоптиков, в Украине ожидается постепенное снижение температуры 17-18 ноября до 1-6° мороза, 19-20 ноября местами до 8-10° мороза.

Также местами возможно налипание мокрого снега и усиление ветра до 15-18 м/с, на дорогах страны гололед (I уровень опасности, желтый).

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