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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Снег уже накрывает не только Карпаты: на Украину надвигается арктический циклон, а с ним — новое похолодание

Украину накроет холодный атмосферный фронт с дождями, мокрым снегом и порывистым ветром. Синоптики рассказали, когда ждать возвращения тепла.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Погода в Украине

Погода в Украине / © ТСН

В Украину идет первая настоящая осенняя стужа. Тепло отступает, а арктический фронт принесет сильный ветер, дожди и мокрый снег.

Какая будет погода 6 ноября и когда вернется тепло — узнайте в материале ТСН.ua.

Погода 6 ноября — где пройдет снег и дождь

Как сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, 6 ноября погоду в стране будет обуславливать холодный атмосферный фронт, который будет быстро перемещаться из районов Балтики и повлечет за собой интенсивное падение атмосферного давления.

По прогнозу синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями, а северо-западный ветер будет нести холодный воздух. Из-за облаков и осадков Земля не выхолонет слишком сильно ночью, но и не прогреется днем. Поэтому температура на протяжении всех суток практически не будет меняться и составлять от 0 до 6 градусов тепла.

По данным синоптиков, ночью на севере, востоке, Полтавщине и Черкасской области ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Днем подобные осадки пройдут в большинстве областей Украины, кроме запада, а в Карпатах выпадет небольшой снег.

Ветер будет северо-западным со скоростью 7-12 м/с, но днем в большинстве западных регионов, а также в Житомирской и Винницкой области возможны порывы до 15-20 м/с. Днем в Закарпатье и крайнем юге воздух прогреется до +5…+10 °C, а ночью в Карпатах и Закарпатье температура опустится до 1–6 градусов мороза.

Погода 6 ноября. / © Укргидрометцентр

Погода 6 ноября. / © Укргидрометцентр

Штормовые порывы ветра и новые даты потепления: прогноз Наталки Диденко

О первых проявлениях осенней непогоды сообщила и синоптик Наталья Диденко.

«Первая настоящая осенняя стужа в Украине уже чувствуется. Прошлой ночью наблюдались небольшие минусы, на севере и северо-востоке пролетал снег», — отметила синоптик.

По ее словам, 6 ноября холодный атмосферный фронт будет пересекать территорию Украины. В большинстве областей пройдут дожди, а на севере, кое-где в центре и в восточных областях с мокрым снегом. В то же время, в западных регионах влияние северного антициклона не позволит прорваться осадкам, поэтому там будет преимущественно сухо.

«Дорогие водители! Не пренебрегайте летней резиной, скоренько звоните знакомым мастерам)», — отметила синоптик.

Также специалист предупредила о сильном северном ветре со штормовыми порывами, из-за которого температура будет ощущаться на несколько градусов ниже. Поэтому несмотря на 4…+8 °C, одеваться следует как на небольшой мороз.

«Заявленное потепление после 10 ноября переносится на 15-16 ноября, то есть сдвигается на конец следующей недели. Как говорится, лучше поздно, чем никогда)», — заявила Наталья Диденко.

Арктическое вторжение и влияние на метеозависимых: предостережение Виталия Постриганя

О масштабах синоптических перемен рассказал и синоптик Виталий Постригань. По его словам, 6 ноября погода существенно изменится, ведь масштабная циклоническая система охватит территорию от Баренцева до Черного моря.

«Откроется путь для арктического вторжения. Ветер северных румбов и дождь, местами с мокрым снегом, будут усиливать чувство холода. Температура воздуха в течение суток всего 1–6° тепла», — сообщил Постригань.

По его словам, северный ветер вместе с дождем и мокрым снегом будут усиливать чувство холода. В ночь на субботу, 7 ноября, еще возможны осадки в виде не задержащегося надолго снега.

«Изменение погоды, а именно колебания температуры воздуха, атмосферного давления и усиление ветра может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей», — отметил синоптик.

Прогноз погоды в Украине — последние новости

Напомним, 5 ноября в Украину пришла настоящая зима с морозами до -6 градусов и снегом на высокогорье Карпат. Спасатели призвали туристов воздержаться от походов в горы из-за тумана, ветра и нулевой видимости.

К слову, северную и Центральную Европу предупредили о первом мощном ударе зимы — новый атлантический циклон принесет значительное похолодание и метели. Местами снежный покров достигнет полуметра, а дороги окажутся под сугробами.

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