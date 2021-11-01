Снег в ноябре и "плюс" в декабре: украинцам дали неожиданный прогноз к Новому году

Начало ноября будет дождливым.
Погода в Украине в ноябре будет зимней – ожидается снег. А вот в декабре будет "плюс".
Об этом рассказал народный синоптик из Камня-Каширского Владимир Деркач, пишет издание "Полесье".
По данным синоптика, в течение почти всей первой декады ноября в Украине будет дождь и будет постепенно снижаться температура воздуха. Только в конце может опять немного потеплеть.
После этого погода начнет меняться, ожидается похолодание и уже в третьей декаде в ночные часы возможны морозы. В конце ноября следует ожидать даже мокрого снега.
Синоптик говорит, что декабрь начнется с прохлады, также возможны небольшие осадки. Ночи будут морозными, а дни большей частью пройдут со знаком "плюс".
На Николая, 19 декабря, как прогнозирует синоптик, ожидается кратковременное снижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.
Украинцам также рассказали, будет ли снег на зимние праздники.