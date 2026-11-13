Снег засыпает Карпаты и не только: какие регионы "зима" накроет уже сегодня, а где будет опасно (карта)

Какая погода ожидается в Украине 13 ноября / © ТСН

Реклама

13 ноября в Украине ожидается контрастная погода: пока на западе будут бушевать штормовой ветер и снегопады, в большинстве регионов температура воздуха поднимется до +15…+20 градусов тепла.

По словам руководителя Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, 13 ноября в Украине ожидается кратковременный всплеск субтропической жары. Страна окажется под влиянием активного циклона из Атлантики и его атмосферных фронтов, из-за чего погода в регионах будет существенно различаться.

Реклама

На запад Украины холодный фронт принесет порывистый ветер, дожди с мокрым снегом и дневную температуру +3…+8 градусов тепла. Остальная территория будет находиться в теплой влажной воздушной массе из Италии и Средиземноморья: временами будут идти дожди, ночью будет +3…+8 градусов тепла, днём от +11 до +16 градусов, а на юге местами ожидается до +22.

Реклама

В Черкасской области туманы и облака будут заслонять солнце, но станет заметно теплее — до +5…+10 ночью и до +15 градусов тепла днём.

«Среднесуточная температура поднимется до 10º, а это в три раза выше нормы для данного климата и в большей степени будет соответствовать показателям октября», — отмечает Постригань.

Метеорологическая карта

Украинская синоптик Наталья Диденко предупреждает, что 13 ноября в Украине ожидается сильный ветер со штормовыми порывами до 15–22 метров в секунду.

Кроме того, из-за влияния атмосферных фронтов будет преобладать влажная погода с дождями, а на западе — с мокрым снегом.

Реклама

«В пятницу в Украине ожидается резкое повышение температуры воздуха, будет очень тепло: днем +10–+15, на юге +14–+19 градусов. И только в западных областях ожидается более прохладная погода, +4–+8 градусов», — прогнозирует Диденко.

В то же время синоптик отмечает, что с 14–15 ноября погодная ситуация вернётся к обычному для ноября режиму — станет прохладнее.

Как сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре, 13 ноября активный атмосферный фронт циклона над Италией принесет в Украину контрастную погоду с перепадами давления, порывистым ветром и осадками различной интенсивности. В целом будет облачно, днем воздух прогреется до +9…+14, в южных и большинстве центральных областей — до +15…+20. В то же время на крайнем западе ожидается всего +3…+8, а в Карпатах похолодает до 0…-3.

Погода в Украине 13 ноября / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по всей стране. В южных и большинстве центральных регионов ночью и утром будет держаться туман с видимостью 200–500 метров, в связи с чем объявлен первый, желтый, уровень опасности.

Реклама

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в нескольких областях Украины / © Укргидрометцентр

Наиболее сложная ситуация прогнозируется на западе, где введен второй, оранжевый, уровень опасности. В Прикарпатье пройдут значительные, а в Закарпатье и в Карпатах — сильные дожди, которые днем перейдут в снег. Также ожидается налипание мокрого снега и гололед на дорогах.

Ветер будет преимущественно юго-восточным и достигнет 7–12 м/с, однако в Прикарпатье и Закарпатье порывы усилятся до 15–20 м/с, а в высокогорье Карпат поднимутся метели со скоростью ветра 25–30 м/с.

Метеорологи отмечают, что такие погодные условия могут затруднить движение транспорта и работу коммунальных, строительных и энергетических предприятий.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 13 ноября.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров