Снегирев рассказал, как Украине сделать невозможным дальнейшие обстрелы своей энергетики

Украине следует начать удары по российской энергетике в ответ на аналогичные обстрелы со стороны российских агрессоров.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.

Он заявил, что Украина имеет полное право асимметрично отвечать России на постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры.

"У нас есть и соответственно юридические все основания, потому что это законные цели украинской стороны и моральное право. Причем, учитывая тот фактор, что в России тяжелые климатические условия – это первое. Полный коллапс соответственно системе ЖКХ – это второе. И третье – практически полная отсутствие системы ПВО, засвидетельствовавших сегодняшние удары, молниеносные удары украинских Сил обороны по стратегическим военным объектам на территории России", — сказал он.

Эксперт считает, что именно такие действия Украины сделают невозможным дальнейшие обстрелы украинской энергетической инфраструктуры.

"Но, на мой взгляд и по моему убеждению, чтобы сделать невозможным дальнейший энергетический террор со стороны России мы имеем в первую очередь в приоритете иметь возможность наносить удары по энергоструктуре страны-оккупанта. Мы должны вызвать у них коллапс, и соответственно социальные беспорядки. Москаля из берлоги можно вытащить на свет божий только при условии пустого холодильника и отсутствия элементарных, даже для россиян, условий жизнедеятельности. То есть отсутствие света, воды, тепла. .

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде назвали последствия атаки по энергетике.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия нанесла удар по теплоэлектростанциям ДТЭК.

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