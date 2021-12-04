Снегом будет засыпать юг, восток и запад: прогноз погоды на воскресенье, 5 декабря

Ночью будет до 2-7 градусов мороза, а в Карпатах и до 10 градусов ниже нуля.
В воскресенье, 5 декабря, в разных регионах Украины будет идти снег – преимущественно мокрый или с дождем. На дорогах ожидается гололедица.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Ночью в юго-восточной части мокрый снег, днем в западных областях небольшой мокрый снег с дождем. В этих регионах будет скользко, на дорогах местами гололедица.
На остальной территории без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7 градусов мороза, несколько теплее на побережье морей - 0…+3 градуса. Днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южной части 3-8 градусов тепла.
В Киеве в воскресенье без осадков, поздно вечером начнет идти снег. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем 0-2 градуса тепла. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
В Киевской области без существенных осадков. Поздним вечером в воскресенье пойдет снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В Карпатах настоящая зима – небольшой снег, температура все время ниже нуля: ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.
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