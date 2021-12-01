Снегом припорошит большую часть Украины: прогноз погоды на четверг, 2 декабря

Синоптики прогнозируют, что завтра будет облачно с прояснениями.

В четверг, 2 декабря, в большинстве регионов Украины ожидается мокрый снег, в Карпатах возможна метель. В то же время днем в четверг повысится и температура воздуха и станет теплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в большинстве западных, северных и Винницкой областях ожидается небольшой мокрый снег с переходом в дождь, на остальной территории без осадков. Ночью на дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в западных областях местами 1-3° тепла, днем 4-9° тепла, на юге страны до 12°, в северо-восточной части 1-6°. В Карпатах снег и мокрый снег, метель, местами порывы ветра 20-25 м/с, температура в течение суток 0-5° мороза.

В Киеве 2 декабря ночью ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 5-7°. тепла.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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