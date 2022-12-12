Снегопад и ветер оборвал линий электропередачи и повалил опоры на Волыни.

Об этом сообщает ЧАО «Волыньоблэнерго».

В результате прохождения холодного атмосферного фронта, порывов ветра, снегопада и налипания мокрого снега значительные обрывы линий электропередачи и поваленные опоры, повлекшие за собой массовые обесточивания в сетях Ковельского и Камень-Каширского районов (Камень-Каширская, Ратновская, Любешевская, Любомльская общины).

Больше всего из-за непогоды пострадали электросети на территории Ратновской и Любомльской общин.

Службы «Волыньоблэнерго» работают над скорейшим восстановлением электроснабжения потребителей и ликвидации последствий непогоды.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 34 бригады, которые работают для полного восстановления электроснабжения потребителей.

Информируем, что службы ГСЧС Украины предупреждали об ухудшении погодных условий на территории Западной Украины. Пока непогода не утихает.

«Просим волынян сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и поддерживать друг друга. В период военного положения подробная информация о проведении работ является информацией с ограниченным доступом согласно постановлению НКРЭКУ «О защите информации, которая в условиях военного положения может быть отнесена к информации с ограниченным доступом, в том числе по объектам критической инфраструктуры» N 349 от 26.03.2022 года и рекомендации Министерства энергетики Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее во Львове свирепствовала непогода. Из-за непогоды зафиксировано 8 обрывов электросетей ЛКП "Львовсвета". На местах работали аварийные бригады.

Ненастье сорвало график движения поездов "Укрзализныци".

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