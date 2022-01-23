Снегопад на сутки: в Николаеве и области ждут резкое ухудшение погодных условий

Снегопад на сутки: в Николаеве и области ждут резкое ухудшение погодных условий

Снег начнет идти утром в понедельник.

С пяти часов утра понедельника, 24 января, и до утра вторника, 25 января, в Николаеве и области будет идти мокрый снег, снег, возможна метель.

Об этом предупреждают чрезвычайщики, полиция, "Эксплуатационное линейное управление автодорог" Николаева.

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"Дежурная служба "ЭЛУ автодорог" заранее приступит к обработке автодорог реагентами. Для своевременной уборки снега и устранения снежного наката "ЭЛУ автодорог" призывает не оставлять автомобили возле бордюров, спусков, подъемов, перекрестков. Просим с пониманием отнестись к прогнозируемым условиям. Безопасность на дорогах города делаем вместе!", — говорится в сообщении.

Тем временем в Украину надвигаются крепкие морозы. Самой холодной на этой неделе будет ночь на среду.

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