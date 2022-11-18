Снегопады и порывистый ветер: синоптики предупредили о сложной погоде в Украине на выходных, 19-20 ноября

На выходных, 19-20 ноября, в Украине ожидаются сложные погодные условия — снегопады, порывистый ветер, местами налипание мокрого снега и гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз от Укргидрометцентра

Так, по прогнозам синоптиков, 19-20 ноября в западных областях ночью ожидается умеренный, днем небольшой снег. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза, в Закарпатье от 1° мороза до 4° тепла. В северных, центральных, восточных областях умеренный, ночью сильный снег, днем в центральных и восточных областях с переходом в дождь, местами налипания мокрого снега, гололедица. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла (на востоке страны 5-10° тепла), в Кировоградской, Днепропетровской областях ночью около 0°, днем 7-12° тепла.

В южной части умеренные, ночью сильные дожди, температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, в Крыму до 16°. В Украине, кроме юга, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в восточных и юго-восточных областях, днем порывы 15-20 м/с.

В Киеве 19 ноября ожидаются осложнения погоды: ночью сильный снег, днем умеренный мокрый снег и налипание мокрого снега, в течение суток ожидается прирост снежного покрова 10-15 см, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый). Усложнение погоды приведет к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Прогноз от Диденко

Как прогнозирует Наталья Диденко, в Украину идет очередной южный циклон. Потому 19 ноября ожидаются практически повсюду в стране сложные погодные условия.

Так, по данным синоптика, на западе, севере Украины и Винницкой области будет выпадать снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, даже временами метели из-за сильного ветра. На остальной территории Украины будет преимущественно дождь и сильный ветер. Днем в субботу циклон отодвигается, осадки будут утихать. Ветер северо-восточного направления достигнет штормовых порывов до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха, по словам Диднеко, продемонстрирует невероятный контраст – от 15-17° тепла на крайнем юге и в Приазовье до 5° мороза в западных областях Украины.

В Киеве в ближайшую ночь и 19 ноября утром ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, иногда метели, сильный ветер. В течение дня циклон погонит дальше, поэтому осадки в Киеве притихнут, но останется порывистый ветер, добавляет синоптик.

Следует отметить, что 17 ноября уже заснежило в Киеве, Карпатах, Сумской, Черниговской и других областях страны. В частности, в Карпатах намело более полуметра снега.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в Украину вслед за снегопадами придут сильные морозы. Так, по прогнозам синоптиков, в стране к концу недели прибавится "минусов". на выходных, 19-20 ноября, станет еще холоднее - местами до 8-10° мороза.

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