Снегопады, сильные порывы ветра и гололедица: уровень потребления электроэнергии резко возрос (график)

В "Укрэнерго" напоминают об экономном потреблении электроэнергии.
Показатели потребления электроэнергии днем 18 января значительно повысились и продолжают стремительно расти. Погода подготовила новые испытания – снегопады, сильные порывы ветра и гололедицу, а в таких погодных условиях увеличивается потребление электричества.
В "Укрэнерго" сделали предупреждение украинцам.
Воздушная тревога утром 18 января по всей стране повлияла на несущественное уменьшение потребления, но уже после обеда график снова начал расти.
"Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о дефиците с 8:00 до 20:00 в 3%. Для покрытия, казалось бы, незначительных процентов дефицита необходимо задействовать дополнительную мощность, эквивалентную работе большой тепловой электростанции. Тем временем два энергоблока крупных ТЭС выведены в аварийный ремонт, гидроэлектростанции, как и вчера, не могут безлимитно использовать водные ресурсы, а также солнечные электростанции малоэффективны из-за облачности и снегопадов», – говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" напоминают о экономном потреблении электроэнергии. Это важная составляющая сбалансированности энергопитания страны.
- Не включайте обогреватели и кондиционеры в офисах и помещениях;
- Не пользуйтесь одновременно несколькими мощными электроприборами, такими как стиральная машина, пылесос, бойлер, электроплита, чайник и многие другие;
- Позаботьтесь о бережном использовании света, покидаете комнату – не забывайте про выключатель.
На бизнес и промышленность приходится половина потребления страны, поэтому их экономия тоже очень важна:
- Следует уменьшить освещение рекламы, витрин, вывесок, гирлянд, особенно вечером с 18.00 до 20.00;
- Просмотреть производственные процессы с учетом бережливого потребления электричества.
Напомним, зимой нагрузка на энергосистему растет. За текущую неделю января этот уровень потребления – самый высокий, предупредили в "Укрэнерго".
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