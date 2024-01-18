Снегопады, сильные порывы ветра и гололедица: уровень потребления электроэнергии резко возрос (график)

В "Укрэнерго" напоминают об экономном потреблении электроэнергии.

Показатели потребления электроэнергии днем 18 января значительно повысились и продолжают стремительно расти. Погода подготовила новые испытания – снегопады, сильные порывы ветра и гололедицу, а в таких погодных условиях увеличивается потребление электричества.

В "Укрэнерго" сделали предупреждение украинцам.

Воздушная тревога утром 18 января по всей стране повлияла на несущественное уменьшение потребления, но уже после обеда график снова начал расти.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о дефиците с 8:00 до 20:00 в 3%. Для покрытия, казалось бы, незначительных процентов дефицита необходимо задействовать дополнительную мощность, эквивалентную работе большой тепловой электростанции. Тем временем два энергоблока крупных ТЭС выведены в аварийный ремонт, гидроэлектростанции, как и вчера, не могут безлимитно использовать водные ресурсы, а также солнечные электростанции малоэффективны из-за облачности и снегопадов», – говорится в сообщении.

График потребления электроэнергии Фото: Укрэнерго

В "Укрэнерго" напоминают о экономном потреблении электроэнергии. Это важная составляющая сбалансированности энергопитания страны.

Не включайте обогреватели и кондиционеры в офисах и помещениях;

Не пользуйтесь одновременно несколькими мощными электроприборами, такими как стиральная машина, пылесос, бойлер, электроплита, чайник и многие другие;

Позаботьтесь о бережном использовании света, покидаете комнату – не забывайте про выключатель.

На бизнес и промышленность приходится половина потребления страны, поэтому их экономия тоже очень важна:

Следует уменьшить освещение рекламы, витрин, вывесок, гирлянд, особенно вечером с 18.00 до 20.00;

Просмотреть производственные процессы с учетом бережливого потребления электричества.

Напомним, зимой нагрузка на энергосистему растет. За текущую неделю января этот уровень потребления – самый высокий, предупредили в "Укрэнерго".

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