Снесена остановка и заблокированы трассы: на Винницу обрушился разрушительный ураган (фото, видео)

Непогода в Украине

Виннитчину накрыл мощный ураган, который уже успел нанести существенный ущерб инфраструктуре и нанести транспортный коллапс. Мощные порывы ветра, достигающие штормовых значений, рушат деревья и уничтожают металлические конструкции.

Об этом сообщают местные СМИ.

В самой Виннице больше всего пострадала улица Келецкая. Там сильный порыв ветра буквально снес конструкцию остановки общественного транспорта. Очевидцы в соцсетях публикуют кадры, на которых видно полностью разрушенное металлическое сооружение.

Наслідки негоди

Не менее сложная ситуация и на дорогах области. Как сообщают свидетели происшествия, на отрезке дороги между Махновкой и Корделивкой шторм повалил деревья прямо на проезжую часть.

«Дерево упало мгновенно, преградив почти всю полосу. Движение транспорта сейчас крайне затруднено, водители пытаются объезжать препятствия по обочинам», — отмечают очевидцы.

Последствия непогоды

Метеорологи предупреждают, что пик непогоды еще не пройден. По данным синоптиков, в ближайшее время и до конца суток 26 апреля порывы ветра в Винницкой области будут усиливаться до 25 м/с.

В связи с этим в области официально объявлен ІІ (оранжевый) уровень опасности.

Правила безопасности: как вести себя во время шторма

Спасатели и коммунальные службы призывают винничан не пренебрегать правилами безопасности и по возможности оставаться в помещениях.

«Держитесь подальше от конструкций: не стойте под рекламными щитами, линиями электропередач и раскидистыми деревьями. Особую опасность сейчас представляют старые тополя», — отмечают в службе гражданской защиты.

Также владельцам авто настоятельно рекомендуют не парковать транспортные средства вблизи деревьев или шатких конструкций. Жителям квартир следует плотно закрыть окна и убрать с открытых балконов предметы, которые могут снести ветром.

Пешеходам советуют избегать узких переулков возле старых построек, а водителям на трассах — строго соблюдать дистанцию, ведь видимость и управляемость авто при таких порывах ветра значительно ухудшаются.

Напомним, из-за резкого ухудшения погодных условий в нескольких регионах возникли транспортные осложнения, повреждения инфраструктуры и аварийные отключения электроэнергии.

На западе страны, в частности, в Волынской и Львовской областях, неожиданно выпал снег. Во Львове сильный ветер вызвал массовое падение деревьев в разных районах города.

В Винницкой области непогода вызвала серию дорожно-транспортных происшествий. В Виннице сильный ветер снес автобусную остановку, а на трассах области деревья блокировали движение транспорта. Одно из деревьев упало прямо на кабину грузовика.

В Полтавской области из-за сильных порывов ветра фиксировали повреждения балконов, падение веток и пылевую бурю.