Снесла 9 этажей: Зеленский назвал тип ракеты, которая убила 12 человек в Киеве
Президент Владимир Зеленский сообщил, что под завалами в Киеве до сих пор ищут людей, а сама ракета была выпущена с конвейера весной 2026 года в обход международных ограничений.
В Киеве по дому в Дарницком районе, где погибли 12 человек, по предварительным данным, попала российская ракета Х-101.
Об этом заявил президент Зеленский в своем обращении за 14 мая.
«Детально выясняем, какое оружие — какие именно ракеты и дроны — россияне применяли на этот раз. В Киеве по дому, по предварительным данным, попадание ракеты Х-101», — сказал глава государства.
По его данным, россияне произвели эту ракету во втором квартале 2026 года, то есть около месяца назад.
«Это означает, что компоненты для производства ракет, необходимые ресурсы и оборудование Россия в обход глобальных санкций все еще завозит. Это должно быть реальной целью всех наших партнеров — остановить российские схемы обхода санкций», — призвал Зеленский.
По словам президента, сейчас в Киеве продолжаются работы на месте удара. Российский ракетный удар буквально снес жилой дом — этажи с первого по девятый.
«Ищут людей под завалами, выясняют судьбу тех, чья судьба пока неизвестна, но кто мог бы быть в том доме», — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что за два дня фактически непрерывного воздушного удара россияне применили более полутора тысяч дронов и 56 ракет различных типов. Были попадания в большинстве наших областей: от Закарпатья до Харьковщины, а также Франковск, Ровенщина, Волынь, Одесская область, Полтавщина, Сумщина.
Напомним, в Дарницком районе Киева вражеская ракета разрушила многоэтажку. В результате взрывной волны и падения обломков произошло частичное обрушение дома.
Нынешний удар стал самым масштабным с начала вторжения России в Украину — враг использовал весь спектр имеющихся средств.
Мэр Киева Виталий Кличко объявил 15 мая Днем траура в столице по погибшим в результате самой масштабной вражеской атаки.