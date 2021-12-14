"Снежка-Украина" награждена как "Добросовестный налогоплательщик — 2021"

Компания "Снежка-Украина" работает на украинском рынке лакокрасочных материалов уже 22 года.

В этом году "Снежка-Украина" вторично награждена как "Добросовестный налогоплательщик" по итогам деятельности предприятия 2020 года. В октябре компания получила отличие, победив в первом областном туре Всеукраинского Рейтинга в категории "Большие налогоплательщики". А в декабре предприятие приняло участие в церемонии награждения Всеукраинского юбилейного Рейтинга "Добросовестные налогоплательщики – 2020" на государственном уровне.

Учитывая пандемию, организатор Рейтинга ВОО "Ассоциация налогоплательщиков" провела мероприятие в двойном формате, в частности, часть победителей юбилейного Рейтинга награждали в режиме офлайн, в помещении Министерства финансов Украины, а другие участники события приняли участие на определенных локациях в каждой области Украины, и все присутствующие на мероприятии могли общаться с помощью средств интернет-коммуникации.

Следует отметить, что высокое звание "Добросовестный налогоплательщик – 2020" во втором Всеукраинском юбилейном туре получило 81 предприятие. В число победителей вошла и компания "Снежка-Украина" как крупное предприятие в номинации "Добросовестный налогоплательщик в области перерабатывающей промышленности — производство химических веществ и химической продукции".

Добавим, что в этом году Всеукраинский Рейтинг отмечает свое 10-летие со дня основания и, как показывает опыт, является важным событием как для государства, так и для предприятий, поскольку мотивирует бизнес-структуры эффективно работать и в своей деятельности соблюдать налоговую культуру. В частности, высшая рейтинговая комиссия, оценивая претендентов на победу, учитывала весь спектр критериев в относительных показателях, демонстрирующих полный объем и своевременность уплаты налогов и сборов всех видов и уровней, количество трудоустроенных сотрудников, размер средней заработной платы на предприятии, деятельность бизнес-структуры в сфере социальной ответственности и расходов на благотворительные программы и инициативы.

Компания "Снежка-Украина" работает на украинском рынке лакокрасочных материалов уже 22 года, и все это время активно развивается, соблюдая в своей деятельности требования и нормы налогового законодательства, работает на украинском рынке на условиях открытости и прозрачности.

"Для компании "Снежка-Украина" чрезвычайно приятно и важно, что третий год подряд мы сумели удержать высокое звание "Добросовестный налогоплательщик", ведь наш коллектив каждый день честно делает свое дело и добросовестно выполняет свои обязанности, прилагает большие усилия, чтобы результаты деятельности положительно влияли на успешное развитие компании, на благосостояние семьи каждого сотрудника, ежедневно обеспечивает основу для развития нашей сильной Украины и построения прозрачной налоговой культуры, — комментирует финансовый директор ООО "Снежка-Украина" Ирина Бучко. - Награда "Добросовестный налогоплательщик – 2020" – это высокая оценка ежедневного плодотворного труда нашего коллектива и одновременно стимул для эффективного роста".