Снежная глыба с крыши детсада разбила ногу малышу на Житомирщине: детали от полиции

Фото с территории детсада в Житомирском районе, где не мальчика упала снежная глыба / © Национальная полиция Украины

В Житомирском районе 12 февраля с крыши детсада на четырехлетнего мальчика упала снежная глыба. Малыш получил перелом голени. Полиция взялась за расследование инцидента.

Об этом сообщила полиция Житомирской области.

К правоохранителям 12 февраля поступила информация о госпитализации четырехлетнего мальчика с Высоковской громады с переломом голени. Предварительно установлено, что повреждения ребенок получил во время прогулки на территории учреждения дошкольного образования.

На место выехали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Житомирского райуправления №1. В ходе первоочередных следственных действий удалось выяснить, что в тот день дети находились на улице под присмотром воспитательницы и играли возле админздания заведения. Около полудня с крыши упала снежная глыба, в результате чего один из воспитанников травмировал ногу.

Следователи начали досудебное расследование с предварительной квалификацией о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

Напомним, накануне в Киеве глыба льда едва не убила людей. Из-за оттепели в столице 13 февраля возникла смертельная опасность падения ледяных глыб с крыш. Синоптики предупреждали, что в ближайшие дни ситуация ухудшится: активный циклон принесет дожди, мокрый снег, штормовой ветер и гололед, что повышает риск травмирования и аварий на дорогах. Горожан призвали не ходить под карнизами домов, а водителей — не парковать рядом машины, поскольку после прохождения циклона ожидается очередное похолодание.

Почему надо убирать сосульки с крыши и как правильно это делать?

Зима превращает сосульки в эстетичный, но опасный декор. Лед на крыше сигнализирует о проблемах, угрожая травмами прохожим и разрушением дома. Сосульки блокируют желоба, создают так называемые ледяные пробки, приводящие к протечкам кровли и деформации водостоков под тяжестью льда.

Чтобы безопасно убрать лед, избегайте силы: удары лопатой только повредят фасад. Лучше воспользоваться кровельными граблями, работая с земли, или проложить нагревательные кабели для профилактики. Народный метод — капроновый чулок с хлоридом кальция, который постепенно растапливает нарост. Категорически запрещено сбивать лед, стоя на лестнице или непосредственно под крышей. Для предотвращения проблемы стоит вовремя чистить желоба и позаботиться о качественной теплоизоляции чердака, чтобы снег таял равномерно.