Снежная непогода в Украине: надвигается новый циклон

Второй циклон охватит большую территорию страны, но осадки будут различной фазы.

Из Украины уже отходит циклон, который накрыл ее снегом. Однако 29 ноября ожидается новый циклон, который не будет столь разрушительным, как нынешний.

Об этом представитель Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала на брифинге и в комментарии корреспонденту ТСН.

Птуха сообщила, что нынешний циклон уходит из Украины в северо-восточном направлении через Сумскую и Черниговскую области.

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"Его центр уже практически вышел за пределы нашей страны. Сейчас немного есть остаточных явлений по Черниговщине и Сумщине в виде небольшого снега. Сегодня днем уже, в принципе, более спокойная ситуация", — отметила синоптик.

Снегопад в Украине 29 ноября

По ее словам, 28 ноября в Украине будет перерыв между атмосферными фронтами. Осадки в виде мокрого снега с дождем возможны в западных областях, в частности, на Закарпатье.

"А вот уже в среду, в ночь на среду, мы ждем выхода нового циклона. Но он уже будет иметь немного другую траекторию. Этот циклон будет больше с юго-запада, то есть, будет заходить через западные области и юго-западные, через Виннитчину. Поэтому в среду ожидаем осадки практически по всей территории Украины", – предупредила Птуха.

Она добавила, что этот второй циклон охватит большую территорию страны, но осадки будут разной фазы. Например, в западных областях ожидается в основном снег с температурой воздуха от 0 до -6 градусов.

"А вот уже, например, по северным, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях – это будет мокрый снег. Остальная территория – это остается у нас юг, юго-восток – преимущественно будет дождь", – сообщила представитель Укргидрометцентра.

Что касается погоды в Киеве, там тоже 29 ноября ожидается смешанная фаза осадков. Они могут начаться с дождя и перейти в мокрый снег.

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Второй циклон будет с несколько меньшей скоростью ветра – в пределах 15-22 м/с.

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"Следующий (циклон – ред.) не будет настолько разрушительным, как этот. Просто в плане осадков он будет более всеохватывающим для территории Украины", – отметила Птуха.

Она добавила, что самая активная фаза второго циклона придется на ночь на 29 ноября. После этого циклон будет покидать территорию Украины примерно в направлении Сумской области.

Напомним, из-за мощных метелей в Украине без электроэнергии остались 1638 населенных пунктов в 17 областях. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

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