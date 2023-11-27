Снежный апокалипсис в Одесской области: в ОВА сообщили о спасательных операциях и расчистке дорог (фото)

Из-за снегопадов, сильного ветра и гололедицы в Одесской области спасатели освободили из снежных ловушек уже 1927 человек, из них спасли 138 детей.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил об этом 27 ноября.

Что касается автомобилей, которые затряслись из-за урагана на дорогах, то отбуксировано 538 транспортных средств, из них 18 автобусов и 12 карет скорых.

Ситуация в Одесской области Фото: Олег Кипер/Одесская ОГА (ОВА)

Кипер заявил, что для расчистки дорог привлечены 218 техники ГСЧС и более 800 человек.

По его словам, ситуация в Одесщине улучшается, в частности из-за стабилизации погодных условий и меньшего количества отчаянных людей, решивших противоречить стихии и во что бы то ни стало отправляться в путь.

Ситуация в Одесской области Фото: Олег Кипер/Одесская ОГА (ОВА)

"Делаем все возможное, чтобы как можно скорее завершить все спасательные операции. Оставайтесь в безопасности, без необходимости не выходите из дома, дайте возможность спасателям, полицейским, энергетикам, коммунальщикам завершить работу", — добавил Кипер.

Ситуация в Одесской области Фото: Олег Кипер/Одесская ОГА (ОВА)

Напомним, ситуация в Одессе, которая сложилась из-за непогоды, пока сложная. Там многие дома остались без света и водоснабжения, ураган повалил десятки деревьев. Также в городе не работает часть электротранспорта.

Сообщают и о человеческих жертвах во время непогоды. К примеру, в Щепном переулке Одессы обнаружили тело мужчины с переохлаждением, а на автобусной остановке Академика Лазарева обнаружили тело женщины.

Читайте также: