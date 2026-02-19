- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 3 мин
Снежный коллапс в Украине: Киев в пробках, отменены рейсы и села без света (фото, видео)
В столице приостановил работу фуникулер и задерживается транспорт, Кременчуг утопает в сугробах, а на основных трассах работает спецтехника для обеспечения проезда.
Сегодня, 19 февраля, Украина снова оказалась у власти мощного зимнего циклона. Обильные снегопады, шквальный ветер и гололедица повлекли за собой транспортный коллапс в больших городах и оставили ряд населенных пунктов без электроснабжения.
ТСН.ua собрал все подробности.
Ситуация в Киеве: пробки и усиленная работа коммунальщиков
В столице обильный снегопад начался еще ночью. По информации КГГА, на улицах города работает 280 единиц спецтехники «Киевавтодора» и около трех тысяч работников коммунальных служб.
В первую очередь расчищают главные магистрали, мосты и подходы к остановкам.
Несмотря на это, движение во всех районах Киева значительно усложнено:
Возникли большие пробки, частично спровоцированные работой колонн спецтехники. Из-за гололеда возросло количество ДТП. Из-за погоды также движение фуникулера временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения. Задерживается движение некоторых маршрутов общественного транспорта, включая автобусы №12.
Последствия непогоды в Кировоградской области: обесточенные села и отмененные автобусы
Ненастье серьезно ударило по Кировоградской области. По данным председателя ОВА Андрея Райковича, по состоянию на утро 11 населенных пунктов полностью остались без света, еще два частично. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.
«На дорогах области работает 118 единиц спецтехники. Дорожники работают непрерывно, чтобы обеспечить проезд по основным автодорогам», — добавил чиновник.
По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры Кировоградщины, на 6:00 проезд по дорогам Кировоградской области обеспечили. На отдельных участках покрытие заснежено, наблюдается гололедица. Дорожная техника и работники работают непрерывно: расчищают дороги и обрабатывают покрытие противогололедными материалами.
Снежные заносы в Кременчуге
В Кременчуге (Полтавская область) ситуация близка к коллапсу. Хотя центральные дороги расчищены, автомобили не могут уехать из нерасчищенных дворов.
Коммунальная техника, сворачивая снег, заблокировала часть пешеходных переходов.
Местные власти предупредили о возможных задержках в графике движения общественного транспорта и призвали пассажиров планировать свое время с запасом.
Юг: «каток» в Одессе и поврежденный газопровод в Николаевской области
В Одессе местные жители жалуются на сплошной каток на дорогах, в частности на Гагаринском плато, где автомобили не могут преодолеть подъем.
Кроме того, в связи с сложными погодными условиями в пункте пропуска «Орловка — Исакча» на границе с Румынией временно остановлен пропуск грузовиков и автобусов.
Тем временем в Николаевской области непогода проявилась иначе: в селе Сергеевка Вознесенского района наводнение повредило газопровод.
Специалисты «Газсети» вынуждены были временно прекратить газоснабжение для стабилизации давления и проведения ремонтных работ.
Жителей населённого пункта просят перекрыть краны перед газовыми приборами в своих домах. Это необходимо для стабилизации давления в сети и восстановления подачи газа после завершения работ.
Прогноз синоптиков
Напомним, по данным Укргидрометцентра, было предупреждение, что сложные погодные условия будут сохраняться 19 февраля.
В Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях ожидаются значительные снегопады и метели. На Левобережье ветер усилится до 15-20 м/с.
На большинстве дорог страны сохраняется гололедица. Спасатели призвали водителей по возможности воздержаться от дальних поездок.