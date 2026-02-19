Снежный коллапс в Украине: Киев в пробках, отменены рейсы и села без света (фото, видео)

Снегопад / © УНИАН

Реклама

Сегодня, 19 февраля, Украина снова оказалась у власти мощного зимнего циклона. Обильные снегопады, шквальный ветер и гололедица повлекли за собой транспортный коллапс в больших городах и оставили ряд населенных пунктов без электроснабжения.

ТСН.ua собрал все подробности.

Ситуация в Киеве: пробки и усиленная работа коммунальщиков

В столице обильный снегопад начался еще ночью. По информации КГГА, на улицах города работает 280 единиц спецтехники «Киевавтодора» и около трех тысяч работников коммунальных служб.

Реклама

Работа коммунальщиков в Киеве / © КМДА

В первую очередь расчищают главные магистрали, мосты и подходы к остановкам.

Робота комунальників у Києві / © КМДА

Несмотря на это, движение во всех районах Киева значительно усложнено:

Возникли большие пробки, частично спровоцированные работой колонн спецтехники. Из-за гололеда возросло количество ДТП. Из-за погоды также движение фуникулера временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения. Задерживается движение некоторых маршрутов общественного транспорта, включая автобусы №12.

Последствия непогоды в Кировоградской области: обесточенные села и отмененные автобусы

Ненастье серьезно ударило по Кировоградской области. По данным председателя ОВА Андрея Райковича, по состоянию на утро 11 населенных пунктов полностью остались без света, еще два частично. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.

Реклама

«На дорогах области работает 118 единиц спецтехники. Дорожники работают непрерывно, чтобы обеспечить проезд по основным автодорогам», — добавил чиновник.

По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры Кировоградщины, на 6:00 проезд по дорогам Кировоградской области обеспечили. На отдельных участках покрытие заснежено, наблюдается гололедица. Дорожная техника и работники работают непрерывно: расчищают дороги и обрабатывают покрытие противогололедными материалами.

Снежные заносы в Кременчуге

В Кременчуге (Полтавская область) ситуация близка к коллапсу. Хотя центральные дороги расчищены, автомобили не могут уехать из нерасчищенных дворов.

Сніговий «колапс» на Полтавщині / © Фото из открытых источников

Коммунальная техника, сворачивая снег, заблокировала часть пешеходных переходов.

Реклама

Местные власти предупредили о возможных задержках в графике движения общественного транспорта и призвали пассажиров планировать свое время с запасом.

Сніговий «колапс» на Полтавщині / © Фото из открытых источников

Юг: «каток» в Одессе и поврежденный газопровод в Николаевской области

В Одессе местные жители жалуются на сплошной каток на дорогах, в частности на Гагаринском плато, где автомобили не могут преодолеть подъем.

«Каток» в Одессе / © Фото из открытых источников

Наслідки негоди / © Фото из открытых источников

Кроме того, в связи с сложными погодными условиями в пункте пропуска «Орловка — Исакча» на границе с Румынией временно остановлен пропуск грузовиков и автобусов.

Тем временем в Николаевской области непогода проявилась иначе: в селе Сергеевка Вознесенского района наводнение повредило газопровод.

Реклама

Специалисты «Газсети» вынуждены были временно прекратить газоснабжение для стабилизации давления и проведения ремонтных работ.

Жителей населённого пункта просят перекрыть краны перед газовыми приборами в своих домах. Это необходимо для стабилизации давления в сети и восстановления подачи газа после завершения работ.

Прогноз синоптиков

Напомним, по данным Укргидрометцентра, было предупреждение, что сложные погодные условия будут сохраняться 19 февраля.

В Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях ожидаются значительные снегопады и метели. На Левобережье ветер усилится до 15-20 м/с.

Реклама

На большинстве дорог страны сохраняется гололедица. Спасатели призвали водителей по возможности воздержаться от дальних поездок.