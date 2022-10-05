Снимал 4-летнюю дочь в порно: житель Ивано-Франковска развращал родного ребенка на камеру

55-летний ранее судимый мужчина снял более полутысячи видео и еще более полутысячи фото c признаку детской порнографии.

55-летнего жителя Ивано-Франковска будут судить за развращение 4-летней дочери, которую он еще и снимал в порнографии.

Об этом в среду, 5 сентября, сообщили в прокуратуре Ивано-Франковской области.

Следствием установлено, что житель Ивано-Франковска в 2021 году развращал свою 4-летнюю дочь и снимал на мобильный телефон видео порнографического характера. Он изготовил 557 видео-файлов и 565 изображений, содержащих признаки детской порнографии.

Известно, что мужчина ранее осужден к лишению свободы за ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

В отношении 55-летнего мужчины в суд направили обвинительный акт за фактами развращения малолетнего ребенка, умышленного незаконного изготовления детской порнографии и хранения без цели сбыта материалов порнографического характера (ч. 2 ст. 156, ч. ч.1,3 ст. 301-1 Украины).

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