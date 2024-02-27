Снимал любимую голой: в Тернопольской области осудили бизнесмена

На суде мужчина вину признал и заключил соглашение с прокурором.

В Тернопольской области на 17 тыс. грн оштрафовали предпринимателя, который снял на видео свою обнаженную девушку и сбросил это другому человеку.

Об этом говорится в приговоре Чертковского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, частный предприниматель в ноябре 2023 года снял на видео свою обнаженную сожительницу. 12 ноября мужчина через Viber отправил пикантное видео другому человеку.

Поэтому мужчину обвинили в изготовлении и распространении порнографии. Кто обратился в полицию по этому поводу, в материалах дела не указано.

В ходе досудебного следствия подсудимый заключил соглашение с прокурором, в котором признал себя виновным.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 301 УК Украины и присудил 17 тыс. грн. штрафа.

Напомним, в Одессе полиция проверяла, занимались ли ее патрульные групповым сексом по вызову.

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