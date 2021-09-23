Снимал на видео пытки животных: в Запорожской области живодера наказали 4 годами в тюрьме

Снимал на видео пытки животных: в Запорожской области живодера наказали 4 годами в тюрьме

Мужчина со своей сожительницей создавали порноконтент и убивали животных ради видео.

В Запорожской области апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры и заменил условный срок на реальный живодеру, который вместе со своей сожительницей пытал животных.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Так двое жителей Вольнянского района Запорожской области в течение двух лет 25-летняя женщина и ее 52-летний сожитель занимались изготовлением, сбытом и распространение изображений и видеопродукции порнографического характера и жестоко обращались с животными (ч. 3 ст. 301, ч. 3 ст. 299 УК Украина) для съемок, вылаживали видео в Сеть и брали деньги с пользователей за его просмотр.

Наиболее широкую огласку действия обвиняемой получили после того, как последняя сняла на видео и выложила к соцсетям жестокое издевательство над котом, в результате которого наступила смерть животного.

Приговором суда первой инстанции женщину приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, ее сожителю суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Прокурор, поддерживавший обвинение по этому делу, не согласился с назначенным одному из обвиняемых условным сроком наказания и подал на указанный приговор апелляционную жалобу.

"Суд апелляционной инстанции учел доводы прокурора и принял новый приговор, по которому мужчина осужден к реальному сроку наказания — 3 года лишения свободы в местах несвободы. Ранее предназначенное обвиняемой наказание оставлено без изменений", — сообщили в пресс- службе прокуратуры.

Напомним, что в Вольнянском районе Запорожской области полиция задержала группу людей, которые убивали и пытали животных, а также снимали порноролики с их участием и публиковали в соцсети.

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