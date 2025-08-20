ТСН в социальных сетях

Украина
121
1 мин

Снимал на видео работу ТЦК: мужчине на Днепропетровщине грозит до 8 лет тюрьмы

Задержан мужчина, который снимал на видео работников ТЦК и выкладывал материалы в Telegram.

Руслана Сивак
Муж следил за работой ТЦК на Днепропетровщине и теперь может провести до 8 лет в тюрьме.

Мужчина следил за работой ТЦК на Днепропетровщине и теперь может провести до 8 лет в тюрьме. / © Facebook / Днепропетровская обласная прокуратура

В Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину. Он подозревается в том, что он тайно снимал на фото и видео работников ТЦК. Эти материалы он преподавал в Telegram, чтобы другие могли узнать, кто эти военные.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Во время обыска у него был найден телефон с поличным. Теперь ему угрожает ответственность за распространение информации об ВСУ во время войны.

Мужчину подозревают в несанкционированном распространении информации о перемещении ВСУ, являющегося преступлением в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Напомним, в Днепре разоблачили возможное избиение работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки, что стало основанием для начала уголовного производства.

Также 29-летняя наркозависимая из Винницы искала легких заработков в Интернете и получила от кафиров «командировки» в Днепр.

