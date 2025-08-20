- Дата публикации
Снимал на видео работу ТЦК: мужчине на Днепропетровщине грозит до 8 лет тюрьмы
Задержан мужчина, который снимал на видео работников ТЦК и выкладывал материалы в Telegram.
В Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину. Он подозревается в том, что он тайно снимал на фото и видео работников ТЦК. Эти материалы он преподавал в Telegram, чтобы другие могли узнать, кто эти военные.
Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
Во время обыска у него был найден телефон с поличным. Теперь ему угрожает ответственность за распространение информации об ВСУ во время войны.
Мужчину подозревают в несанкционированном распространении информации о перемещении ВСУ, являющегося преступлением в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).
Напомним, в Днепре разоблачили возможное избиение работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки, что стало основанием для начала уголовного производства.
