Снимал на видео работу ТЦК: мужчине на Днепропетровщине грозит до 8 лет тюрьмы

Мужчина следил за работой ТЦК на Днепропетровщине и теперь может провести до 8 лет в тюрьме. / © Facebook / Днепропетровская обласная прокуратура

В Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину. Он подозревается в том, что он тайно снимал на фото и видео работников ТЦК. Эти материалы он преподавал в Telegram, чтобы другие могли узнать, кто эти военные.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Во время обыска у него был найден телефон с поличным. Теперь ему угрожает ответственность за распространение информации об ВСУ во время войны.

Мужчину подозревают в несанкционированном распространении информации о перемещении ВСУ, являющегося преступлением в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

