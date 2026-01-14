Снимал с розыска за деньги: ГБР задержало чиновника ТЦК на Волыни

На Волыни задержали чиновника ТЦК / © Государственное бюро расследований

На Волыни задержан и.о. начальника районного ТЦК, который по взятке «стирал» данные о розыске военнообязанных.

Об этом сообщает Государственное бюро расследования.

Следователи ГБР сообщают, что должностное лицо ТЦК за деньги предлагало военнообязанным «чистую биографию» в реестре. Он вмешивался в систему и снимал лиц с розыска, что позволяло им в дальнейшем оформлять отсрочку.

«Одному из „клиентов“ офицер пообещал снять его с розыска за 3 тысячи долларов США. Неправомерную выгоду злоумышленник планировал извлечь в два этапа. Во время первой передачи чиновник получил 1,5 тысячи долларов. При получении второй части средств правоохранители задержали его с поличным», — отмечали в ГБР.

Сообщается, что мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи проводят обыски и проверяют причастность других работников ТЦК к этой схеме. В суд уже поданы ходатайство об отстранении задержанного от должности и избрании ему меры пресечения.

