Снимал свои половые органы и продавал фото: на Волыни осудили мужчину из-за пикантного контента

В Волынской области осудили мужчину, который на фото и видео снимал свои половые органы и продавал в Сети за 200 и 400 гривен.

Об этом говорится в приговоре Ковельского горрайонного суда Волынской области.

По данным суда, уроженец с. Журавлиное Старовиживского района Волынской области, будучи женатым, снимал пикантные фото и видео и затем их продавал с помощью одного из мессенджеров.

Суд обвинил мужчину в том, что "он изготовил, хранил с целью сбыта и сбывал продукцию с содержанием, которое находится в явном противоречии с существующими традициями интимного общения людей, способной путем одиозной сексуальной информации привести к деформации моральных представлений и понятий о сексуальных отношениях между людьми".

По данным суда, мужчина с 2020 года на мобильный телефон снимал свои пикантные фото и видео. В приговоре говорится, что контент "содержит циничную, непристойную фиксацию, самоцельную, специальную демонстрацию гениталий, сцены сексуальных извращений, не соответствует моральным критериям, оскорбляет честь и достоинство человека, побуждая недостойные инстинкты и содержит порнографическое содержание".

Кроме того, осужденный в 2021 году продал свои интимные фото и видео за 400 и 200 грн с помощью мессенджера. В августе 2022 года полиция провела обыски у волынянина и изъяла интимные фото и видео.

На суде подозреваемый вину признал и заключил соглашение со следствием. Суд признал его виновным и приговорил к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы, заменив реальный срок на один год условного. Кроме того, мужчина должен оплатить 9357 грн за проведение экспертиз.

Напомним, в парламенте Сербии депутат от Социалистической партии Звонимир Стевич во время выступления президента Александра Вучича включил порно и просматривал его по телефону.

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