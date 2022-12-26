Снимал в порно детей сожительницы: на Днепропетровщине будут судить 28-летнего мужчину (фото)

28-летнего жителя Днепропетровщины будут судить за домашнее насилие в отношении детей сожительницы, развращения и создания порнографии.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Жертвами преступлений мужчины стали малолетние дети, с которыми он проживал с 2017 по 2022 годы. Злоумышленник пользовался доверительным отношением к себе и принуждал девочек к участию в создании фото и видеоматериалов с моделированием сексуального поведения, откровенных сексуальных поз и изображением их половых органов.

Также он совершал другие развратные действия, вызвавшие физическое и моральное развращение детей. Девочкам на момент совершения первых преступных действий было 3 и 7 лет.

Фото: Прокуратура города Киева

Во время обыска правоохранители изъяли у мужчины электронные носители информации, содержащие около 100 фото- и видеофайлов с детской порнографией, созданной с принудительным участием малолетних детей.

Кроме того, обвиняемый в течение длительного времени совершал психологическое и физическое насилие в отношении детей другой сожительницы, особенно в отношении двух из них – девочки 2010 года рождения и мальчика 2004 года рождения.

Он угрожал детям насилием, нецензурно выражался, унижал, наносил кулаками и ногами побои в разные части тела, забирал продукты, запрещал им смотреть мультфильмы и проводить время вместе с братьями и сестрами. В качестве наказания за неповиновение мужчина неоднократно, в том числе зимой, выгонял мальчика и девочку из дома на улицу без теплой одежды и обуви.

Фото: Прокуратура города Киева

Все это происходило в присутствии трех других малолетних детей сожительницы. По ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей.

Напомним, в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП нашли ноутбук с детским порно. По предварительным данным, порнографические материалы с участием детей не были загружены из Сети, а сняты на видеокамеру.

Монахини смотрят порно - Папа Римский шокировал мир заявлением

Читайте также: