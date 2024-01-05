Снимал видео с угрозами ТЦК: сына экс-суди Чезганова задержали правоохранители

Наглому мажору грозит лишение свободы.
Дмитрий Чезганова, записывавший скандальные ролики со стрельбой и угрозами сотрудникам ТЦК, будет отвечать перед законом. Парня задержали полицейские вместе со спецназовцами КОРДа.
Об этом пишет "Военный курьер".
Отмечается, что у сына экссудьи обнаружили не только пистолет, но несколько гранат и запалов к ним. Он может попасть за решетку на 7 лет.
Напомним, сын бывшей судьи из Винницы Аллы Чезгановой Дмитрий Чезганов записал скандальные видео, в которых, в частности, стреляет из пистолета, напевая российскую песню. Более того, юноша пригрозил работникам ТЦК.
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