Снимала деньги с карты умершего мужа: что угрожает 62-летней харьковчанке (фото)
Женщина после смерти мужчины снимала деньги с его банковской карты и переводила кредитные средства.
В Харькове правоохранители разоблачили 62-летнюю женщину, которая после смерти своего мужа незаконно получила доступ к его банковским счетам и пользовалась средствами по своему усмотрению.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
По данным следствия, женщина воспользовалась мобильным телефоном умершего и известными ей реквизитами для входа в систему онлайн-банкинга Приват24. Получив контроль над счетами, она производила различные финансовые операции.
В частности, подозреваемая снимала наличные деньги, перечисляла кредитные средства и рассчитывалась за покупки и услуги в торговых заведениях Харькова. Общая сумма ущерба, нанесенного банку, превышает 25 тысяч гривен.
Следователи отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 при процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры сообщили женщине о подозрении по ч.1 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных систем) и ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража).
В случае доказательства вины ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Правоохранители отмечают: несанкционированный доступ к банковским сервисам даже с использованием устройств близких людей является уголовным правонарушением.
