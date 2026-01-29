Снимала деньги с карты умершего мужа: что угрожает 62-летней харьковчанке (фото)

Женщина после смерти мужчины снимала деньги с его банковской карты и переводила кредитные средства. Ей грозит до 8 лет тюрьмы. / © УНИАН

В Харькове правоохранители разоблачили 62-летнюю женщину, которая после смерти своего мужа незаконно получила доступ к его банковским счетам и пользовалась средствами по своему усмотрению.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

По данным следствия, женщина воспользовалась мобильным телефоном умершего и известными ей реквизитами для входа в систему онлайн-банкинга Приват24. Получив контроль над счетами, она производила различные финансовые операции.

62-летнюю жительницу Харькова подозревают в том, что она снимала средства с карты умершего мужчины из-за онлайн-банкинга.

В частности, подозреваемая снимала наличные деньги, перечисляла кредитные средства и рассчитывалась за покупки и услуги в торговых заведениях Харькова. Общая сумма ущерба, нанесенного банку, превышает 25 тысяч гривен.

Следователи отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 при процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры сообщили женщине о подозрении по ч.1 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных систем) и ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража).

В случае доказательства вины ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Правоохранители отмечают: несанкционированный доступ к банковским сервисам даже с использованием устройств близких людей является уголовным правонарушением.

