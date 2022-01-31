Снимала интимные видео: в Одессе полиция задержала девушку, которая показывала на камеру свое тело (фото)

Снимала интимные видео: в Одессе полиция задержала девушку, которая показывала на камеру свое тело (фото)

Девушке грозит до 7 лет лишения свободы.

В Одессе полиция задержала 24-летнюю девушку, которая снимала на видео свое тело. Ее обвинили в распространении порнографии.

Об этом сообщили в Национальной полиции Одесской области.

В полиции заявили, что девушка "в реальном времени" за деньги демонстрировала клиентам свои прелести. Одесситка была обвинена в распространении порнографического контента.

ГУ Национальной полиции в Одесской области

"Обнаружили гражданку сотрудники Управления миграционной полиции Одесщины и Управления уголовного розыска. По месту жительства и "работы" фигурантки были проведены санкционированные Приморским районным судом города Одессы обыски, в ходе которых правоохранители изъяли компьютерную технику, вебкамеры, мобильные телефоны", — сообщили в полиции.

ГУ Национальной полиции в Одесской области

Девушке сообщили о подозрении по частям 2 и 3 статьи 301 Уголовного кодекса Украины (изготовлении видеопродукции порнографического характера в целях сбыта и его сбыт, совершенные повторно). 24-летней жительнице Одессы грозит до 7 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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