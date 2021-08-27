Снимала украшения со спящих малышей и сбывала в ломбарды: воспитатель детского сада в Мариуполе обворовывала воспитанников

Снимала украшения со спящих малышей и сбывала в ломбарды: воспитатель детского сада в Мариуполе обворовывала воспитанников

Женщина уже имела судимость за имущественные преступления. Теперь ей грозит до 5 лет за решеткой.

В одном из детсадов Мариуполя у детей начали пропадать ценные вещи, а именно украшения из золота. Родители думали, что они их теряют, но оказалось, что к этому причастна помощница воспитателя.

Об этом говорится в сюжете на одном из украинских телеканалов, сообщает "РБК-Украина".

Так, пока воспитанники детского сада спали, помощница воспитателя снимала с них дорогие украшения. Затем она сбывала их в ломбардах. Родители обратились в полицию, потому что пропавших вещей стало очень много.

"Установлено, что женщина снимала украшения, пока дети спали, и затем сбывала их. Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении 4 преступлений", — рассказала пресс-секретарь Центрального отдела полиции Мариуполя Мирослава Попова.

Помощница воспитательницы, как оказалось, уже имела судимость за имущественные преступления. Теперь ей грозит до 5 лет за решеткой. Женщину уволили сразу после скандала, а дело передали в суд.

Напомним:

В Ровно заведующая дошкольного учреждения травила воспитателей и присваивала их премии. В отношении нее начато служебное расследование.

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