Снималась голой и в кокошнике: что известно о новом почетном консуле Украины в Доминикане

Бывшая модель Виктория Якимова назначена консулом Украины в Доминикане.

21 марта был открыт офис Почетного консульства Украины в Доминиканской Республике. Новым почетным консулом Украины в Доминиканской Республике стала Виктория Якимова.

Почему назначение Якимовой вызвало скандал, выяснял ТСН.ua.

Как выяснилось, Якимова ранее занималась моделингом в Доминикане и публиковала в Сети откровенные фото.

Что известно о Виктории Якимовой

Согласно информации в профиле Якимовой в Facebook, скандальная дипломатка родом из Одессы, а ныне проживает в городе Ла Романа (город в Доминиканской Республике). Получила образование в Одесском государственном экономическом университете. Также она является основателем V-TER Solutions, которая специализируется на программном обеспечении для логистических компаний.

Почему возник скандал

В Сети критиковали эротические фото должностного лица.

Откровенные фото 18+

Также пользователи нашли ее фото в кокошнике — российском традиционном женском головном уборе. Сейчас этой фотографии нет в ее соцсетях, однако сохранились скрины.

Судя по скриншотам, эти фото сделаны за месяц до начала полномасштабной войны.

Бурная реакция соцсетей

Политолог Евгений Магда риторически спрашивает, соответствует ли это назначение логике укрепления авторитета государства через назначение влиятельных личностей на подобные должности.

Экс-нардеп Борислав Береза с сарказмом отметил «заметный прогресс в дипломатической службе Украины».

Также пользователи утверждают, что ранее Якимова говорила о последствиях закрытия офиса Google в России, поддерживая интересы российского офиса Google.

Что говорит сама Якимова

Якимова отреагировала на критику в соцсетях. Она объяснила, что не пыталась скрыть свою предыдущую жизнь, связанную с моделингом.

«Современная самодостаточная женщина имеет право реализовывать себя в избранной профессии, а также изменять направление развития и расти», — пишет новоиспеченная дипломат.

Якимова подчеркнула, что ее работа не предусматривает зарплату, а ее главной целью является помочь украинцам с оформлением необходимых документов.

Также она заверила, что не является членом ни одной политической партии.

