Снимали, как тонет, но не помогли: полиция разыскивает подростков-авторов видео гибели мужчины в Днепре

Мужчина утонул в водоеме карьеру в Днепре / © РБК

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Полиция устанавливает подростков, снимавших на мобильный телефон мужчину в водоеме карьеру в городе Днепр. Человек утонул, так и не дождавшись помощи.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Тело мужчины без признаков жизни обнаружили местные жители и сообщили полиции.

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После этого, в соцсетях полиция обнаружила видео, где вероятно подростки снимали мужчину на видео перед его гибелью, однако никакой помощи не оказали.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 136 Уголовного кодекса Украины — неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии. За это грозит штраф или лишение свободы до 6 месяцев.

В Днепре подростки снимали, как в карьере тонет мужчина: что известно о видео

Ранее соцсетями ширилось видео, как подростки снимают мужчину, тонущего на карьере на Красном Камне в городе Днепр. На кадрах можно увидеть, что подростки смотрели, как тонет мужчина, но не помогли ему и не сообщили в ГСЧС или полицию. Поэтому обессиленный мужчина утонул.

Напомним, ранее львовянина, едва не утопившегося в Тисе, спасли пограничники. Человек заплатил 15 тыс. долларов за нелегальное пересечение границы, но вместо Венгрии оказался в смертельно опасном течении реки.

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