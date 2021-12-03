Снимали обнаженной: в Хмельницкой области задержали 17-летнего парня, его друга и девушку за продажу порно

Подростки в Telegram продавали интимные видео.
В Нетешине Хмельницкой области 17-летнего парня, его друга и девушку обвиняют в изготовлении и продаже порнографического видео.
Об этом сообщили в прокуратуре Хмельницкой области.
По данным следствия, 17-летний парень снимал порнографические видео с участием своей несовершеннолетней девушки. Его знакомый, тоже несовершеннолетний, в Telegram подыскивал клиентов и они продавали эти видео.
"В течение нескольких месяцев организованная группа сбывала запрещенные видео и фотоматериалы и получала за это деньги. Указанным лицам избраны меры пресечения — домашние аресты", — говорится в сообщении.
Двум парням и девушке инкриминируют ч. 3 ст. 28, ч. 2,3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины и ч. 4 ст. 301 в редакции Уголовного кодекса от 30.12.2020 г. Продолжается следствие.
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