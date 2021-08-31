"Снимали порчу": супруги-гастролеры обворовывали гостеприимных пенсионеров в Херсонской области

Аферисты просились переночевать за деньги.

В Херсонской области полицейские задержали супругов из Донецкой области, которые обворовывали престарелых по схеме, которая называлась "снятие порчи".

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Грабители находили дом, в котором проживает одинокий человек пожилого возраста и просили пустить переночевать за деньги. Затем женщина отвлекала хозяина жилья разговорами о наведении порчи, а мужчина в это время обыскивал жилье и воровал деньги и драгоценности.

Супругов задержали на вокзале, когда они собирались переехать на новое место "работы". С собой у них было 200 долларов и тысяча гривен.

Мошенниками оказалось супругами из Донецкой области. Уже есть информация, что они разыскиваются криворожскими правоохранителями за совершение подобных преступлений. Также полиция проверяет задержанных на причастность к совершению таких преступлений не только на Херсонщине, но и по всей стране.

Напомним, что в Украине аферисты придумали новую мошенническую схему, чтобы выманить средства граждан. Злоумышленники звонят украинцам, обещая компенсацию, но на самом деле сами выманивают деньги.

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