Снимали средства с банковских карт: на Днепропетровщине полиция накрыла мошеннический call-центр

В Каменском на Днепропетровщине полиция накрыла мошеннический call-центр. Используя банковские данные, мошенники выводили средства граждан на другие счета.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, операторы call-центра представлялись работниками банка, после чего получали банковские реквизиты и персональные данные граждан. Уже со временем они, используя банковские данные граждан, снимали с их карт средства.

В самом же call-центре работало 20 мужчин, среди которых были и несовершеннолетние.

“При обыске правоохранители изъяли из офиса компьютерную технику, мобильные телефоны, коммутаторы и черновые записи. Вся изъятая техника будет направлена на экспертное исследование. Обыск производился в рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 190 (“Мошенничество, совершенное в больших размерах, либо путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники”) УК Украины”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что депутат Госдумы привез в Еленовскую колонию "экспертов" из Никарагуа и КНДР.

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