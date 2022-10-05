"Снимают, как поют, дерутся и пьют": Фейгин о том, мобилизованные РФ не понимают реалий войны

Войну они воспринимают как игру и не понимают ее реалий.

Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" высказал российский юрист, блогер Марк Фейгин.

По его мнению, мобилизованные в России резервисты – привыкшие к мирной жизни люди не понимают реалий современной войны, и сейчас очень трудно спрогнозировать, чем закончится их появление на фронте в Украине.

"Мы не понимаем окончательных тенденций: сдача в плен, гибели, подготовки этих людей. Это, так сказать, пиджаки, обыватели, которых выдернули из жизни обычной, в которой они – кладовщики, мелкие бизнесмены, не знаю – экспедиторы, водители". И вдруг он ни с того ни с сего становится сапером, водителем танка – в конце концов, оператором РЛС или чего-то вроде этого. Ну, извиняюсь, так не бывает", – сказал Фейгин.



По словам блогера, пока есть понимание, что это "неподготовленные люди", а сейчас идет война ХХI века, потому что воюют современным вооружением, преимущественно на дистанции, в основном на войне в Украине солдаты погибают от ударов артиллерии, ракетных снарядов, РСЗО, от минометов и т.д.



"То есть контактное сражение не приводит к такому количеству жертв даже с использованием стрелкового оружия. Просто потому, что невозможно перемолотить десятки тысяч людей только в непосредственном столкновении. Все равно кто-то один побеждает. Поэтому нам важно для понимания, как поведут себя мобилизованные, увидеть хотя бы первые результаты.Мне кажется, их опасается и сама Москва.” А что, если мобилизация не сработает? А что если побегут или будут сдаваться в плен, или будут гибнуть в диких количествах?» – считает Фейгин.



Он рассказал, чем, по его наблюдениям, отличаются "свежемобилизованные" от контрактников и остальных.



"Они все с телефонами, они снимают все: как он сходил помочился, как дерутся рядом с ним, как они выпивают, как они поют, как они спят... Они снимают все. Такое ощущение, что эти люди практически снимают сериал для Netflix... Они не понимают реалий войны. Им не рассказали по телевизору, что там абсолютная задница, что ни в коем случае к этому приближаться нельзя. Им не объяснили. И они это воспринимают как какую-то игру", — поделился Фейгин.

Напомним, что на временных оккупированных Россией территориях Украины, в том числе и в Мелитополе, продолжается принудительная мобилизация. Как рассказал городской голова Мелитополя Иван Фодоров, мужчин вылавливают просто на улицах.

Мобилизированные в обмен на баранов: россияне и белорусы массово убегают за границу

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