Снимают со зданий украинскую символику и отбирают бизнес: как в Мелитополе оккупанты готовятся к 9 мая

9 мая в Мелитополе оккупанты планируют провести акцию "Бессмертный полк".
На временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты снимают со зданий украинскую символику.
Об этом в Facebook сообщила Запорожская областная военная администрация.
Также оккупационные войска российской федерации уже официально сообщили, что 9 мая в Мелитополе они проводят акцию "Бессмертный полк". В военно-гражданской администрации уже предупредили всех жителей Мелитополя о том, что в этот день запрещается передвижение автотранспорта в центре города. Мероприятие пройдет с участием росгвардейцев и военных контрактных служб. Следует отметить, что акция «Бессмертный полк» пройдет почти на всех временно оккупированных территориях Запорожского края.
"Кроме того, в Мелитополе оккупанты активно отбирают бизнес у местных предпринимателей, которые отказываются от сотрудничества. Также в Мелитополе сотрудники некоторых коммунальных предприятий не получают заработную плату с начала оккупации. Такая ситуация, в частности, сложилась на коммунальном предприятии "Чистота". Людям не выплатили зарплату за март и апрель. Хотя коллаборант — псевдодиректор департамента капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Тегимбаев обещал выплатить зарплату рублями еще в начале мая. Людям только выдали украденные у Украины гуманитарные пайки", — говорится в сообщении.
Читайте также:
- В Запорожской области ВСУ запугали кафиров так, что те прекратили наступать
- В Запорожской области более 20 тыс. абонентов остаются без света из-за повреждений сетей
- "В связи с напряженной ситуацией в безопасности": Запорожье закрыли на выезд