Снимают со зданий украинскую символику и отбирают бизнес: как в Мелитополе оккупанты готовятся к 9 мая

Снимают со зданий украинскую символику и отбирают бизнес: как в Мелитополе оккупанты готовятся к 9 мая

9 мая в Мелитополе оккупанты планируют провести акцию "Бессмертный полк".

На временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты снимают со зданий украинскую символику.

Об этом в Facebook сообщила Запорожская областная военная администрация.

Также оккупационные войска российской федерации уже официально сообщили, что 9 мая в Мелитополе они проводят акцию "Бессмертный полк". В военно-гражданской администрации уже предупредили всех жителей Мелитополя о том, что в этот день запрещается передвижение автотранспорта в центре города. Мероприятие пройдет с участием росгвардейцев и военных контрактных служб. Следует отметить, что акция «Бессмертный полк» пройдет почти на всех временно оккупированных территориях Запорожского края.

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"Кроме того, в Мелитополе оккупанты активно отбирают бизнес у местных предпринимателей, которые отказываются от сотрудничества. Также в Мелитополе сотрудники некоторых коммунальных предприятий не получают заработную плату с начала оккупации. Такая ситуация, в частности, сложилась на коммунальном предприятии "Чистота". Людям не выплатили зарплату за март и апрель. Хотя коллаборант — псевдодиректор департамента капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Тегимбаев обещал выплатить зарплату рублями еще в начале мая. Людям только выдали украденные у Украины гуманитарные пайки", — говорится в сообщении.

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