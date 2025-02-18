Снижение цен на лекарства: удастся ли Минздраву и комитету Радуцкого выполнить задание президента

Людям не важно, у кого и какие наценки на рынке, им важно во время войны иметь возможность купить доступное и качественное лекарство в аптеках.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, статистика показывает, что рыночные механизмы не работают. И именно поэтому пришлось ужесточить регулирование.

Политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в колонке для "Цензор.НЕТ" заявляет, что пока нельзя утверждать о том, что регулирование фармацевтического рынка обязательно приведет к тотальному дефициту лекарств. Ситуация в фармацевтической отрасли неоднозначна и требует разъяснений для того, чтобы каждый смог сделать собственные выводы.

Министр приводит следующие цифры: рост цен на лекарства украинского производства на 26-131%, наценки за "собственные торговые марки" аптечных сетей составляют 50-300%. Думаю, что любой видит постоянный рост цен в аптеках. Достаточно один раз в год заболеть и купить препараты от простуды. И вы почувствуете разницу в стоимости лекарств.

Еще одна причина - высокие маркетинговые платежи, которые аптеки получают за продажу конкретных лекарств. А это приводит к тому, что люди покупают более дорогой препарат вместо более дешевого с тем же действующим веществом.

Как видим, министр утверждает, что есть предпосылки для снижения цен. Было бы у участников рынка желание. Конечно, отказываться от сверхприбылей никто не захотел даже во время войны. Полгода консультаций между чиновниками и игроками рынка ничего не дали. В том числе и по законопроекту № 11493. Поэтому государству пришлось вмешиваться.

В целом, как говорят источники Кулика, механизмы для снижения цен несколько раз проговаривались на встречах с бизнесом. Главные изменения следующие:

урегулированы наценки на лекарственные средства;

запрещена практика маркетинговых платежей (до момента введения референтных цен);

восстановлена проверка цен на лекарства в аптеках;

введены референтные цены, Национальный каталог цен.

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Эти изменения в ближайшие дни будут детализированы в постановлениях Правительства. Несколько из них - уже приняты.

В этой ситуации, действительно есть смысл ввести определенные ограничения. Но такие, которые позволят рынку и в дальнейшем работать. И после окончания войны, возможно, эти нормы регуляции нужно отменять.

И вот мы подходим к ключевому вопросу: возможен ли дефицит лекарств после ужесточения регулирования?

Эксперты рынка, с которыми политолог разговаривал, утверждают, что рынок ритейла у нас развит, аптечные сети конкурируют, у нас много производителей и импортеров. Вероятно конкуренция усилится, дефицита на полках в аптеках вроде бы все же не будет. Или вы думаете, что требование иметь один дешевый препарат в аптеке может привести к дефициту лекарств?

Относительно тезиса - иностранные производители уйдут с рынка. Частично, это действительно может случиться. Однако, все изменения коснутся рынка лекарств-генериков (аналогов оригинальных препаратов), а не уникальных, инновационных лекарств. Поэтому, например, компания, которая продает лекарства для орфанных больных, должна не претерпеть никаких изменений.

И еще один тезис, который бы он в своем предыдущем тексте откорректировал. Кулик был не совсем корректен определяя реформу на фармрынке как "реформу Радуцкого". Эксперт внимательно проанализировал заявления президента и новости с Банковой. Поэтому директор Центра исследований проблем гражданского общества говорил бы не о "реформе Радуцкого", а о реформе Зеленского. Запрос на снижение цен на лекарства и их доступность является одной из "болей" общества, которая сказывается на общественных настроениях. Владимир Зеленский пытается перехватить у критиков эту тему и достаточно правильно предлагает через государственное регулирование удержать доступные для рядовых граждан цены.

Людям не важно, у кого и какие наценки на рынке. Им важно во время войны иметь возможность купить доступные и качественные лекарства в аптеках.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал снижение цен на лекарства.

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