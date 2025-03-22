Снижение мобилизационного возраста до 55 лет: в Третьей штурмовой сделали заявление

Уменьшение предельного призывного возраста для мобилизации – от 60 до 55 лет – это идея неплохая. Однако, стоило только оставить возможность добровольно заключать контракты после 55 лет.

Об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), полковник Максим Жорин.

"Если это специалист – и не обязательно военный специалист, главное, нужный сейчас в армии – если чувствует силу и здоровье выполнять задачи, то почему нет. Знаю много людей в армии на разных должностях такого возраста, которые очень эффективны", — написал Жорин.

По его словам, армия должна быть "молодой". В качестве примера он привел опыт Третьей штурмовой, которая является "одной из самых молодых по личному составу".

"К нам молодежь приходит добровольно, что значительно повышает мотивационный уровень и результативность на поле боя всего подразделения", — подчеркнул полковник.

Заместитель командира считает, что армия должна быть "молодой".

Как сообщалось, Кабмин предоставил бронь от мобилизации для новой категории мужчин. Благодаря новым изменениям провайдеры, которые занимаются установкой xPON-сетей и планируют строительство на год вперед, а также операторы энергостойких сетей теперь могут бронировать строительные бригады для своих проектов.

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