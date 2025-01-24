Снижение мобилизационного возраста: нардеп раскритиковал призыв с 18 лет

Граждане от 18-25 лет должны быть обучены для того, чтобы использовать свои военные возможности и навыки.

Требования к Украине по мобилизации 18-летних, чтобы увеличить численность армии, невозможно удовлетворить, ведь мужчины от 18 до 25 должны проходили соответствующие военные учения, а уже после, когда достигнут соответствующего возраста, станут на защиту страны.

Об этом сказал народный депутат Сергей Демченко в эфире "Ранок.LIVE" 24 января.

"Ни один из моих коллег или политиков из западных стран, которых я знаю, не высказывал мне эту позицию — такую необходимость или принципиальное требование к нашей стране для того, чтобы продолжать совместную борьбу с врагом. Я уверен, что мы не имеем право уменьшать возраст для наших граждан, которые будут воевать на фронте", — сказал Демченко.

Он подчеркнул, что граждане в возрасте от 18-25 лет должны быть обучены для того, чтобы использовать военные возможности, которые есть на сегодняшний день в современном военном деле и быть готовыми, когда достигнут соответствующего возраста, защищать нашу страну", — сказал Демченко.

Демченко подчеркнул, что в случае принятия снижения призывного возраста — вопрос дальнейшего существования Украины будет под угрозой.

"Если от меня будет зависеть решение: либо снизить мобилизационный возраст, либо прекращать войну — я сделаю все, чтобы прекратить войну, чтобы сохранить нашу нацию и государство на будущее", — добавил он.

Напомним, в Украине уже готовят реформу по привлечению в армию людей от 18 лет. В то же время президент Зеленский в Давосе заверил, что не будет снижать мобилизационный возраст до 18 лет.

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