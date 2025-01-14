Снижение мобилизационного возраста побуждает семьи с детьми выезжать за границу – эксперт

Снижение мобилизационного возраста побуждает семьи уезжать за границу.

Об этом в эфире "КИЕВ24" заявил доктор экономических наук Александр Гладун.

"Согласно опросу, 25% детей изъявили желание получать высшее образование именно за границей", — подчеркнул Гладун.

Ученый считает, что только военные знают о необходимости войска и именно им решать, стоит ли снижать мобилизационный возраст.

Напомним, западные партнеры снова начали обсуждать вопросы снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Верховная Рада имеет другое видение, а президент Владимир Зеленский отмечает, что на фронте нужно больше оружия.

В то же время советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна самостоятельно решать вопрос о снижении мобилизационного возраста, в то же время отметив важность человеческих ресурсов в войне против РФ.

В свою очередь эксминистр обороны Британии Бен Воллес выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен был разрешить мобилизацию мужчин помладше, а также женщин.

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